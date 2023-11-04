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وزارة الطاقة تطلع على الحلول المستدامة لـ«لوتاه للوقود الحيوي»

11/4/2023 7:25:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اطلع وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة المهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، على الحلول المستدامة، التي توفرها ((لوتاه للوقود الحيوي))، المتخصصة في الاقتصاد الدائري، عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، مشيداً بجهود الشركة في ابتكار وتنفيذ حلول الطاقة النظيفة، الأمر الذي يتماشى مع جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وقال المهندس سيف غباش: ((تحرص دولة الإمارات على تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050، وتسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحفيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، لضمان تسريع جهودنا ومبادراتنا في هذا السياق، ونعمل على الاطلاع على التحديات، التي تواجه الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة من أجل تذليلها، والعمل بصورة وثيقة معها من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات)).

وأشاد بتجربة ((لوتاه للوقود الحيوي)) في مجال إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة والتطور الذي حققته، الأمر الذي يتوافق مع توجهات الإمارات، مشيراً إلى المبادرات والسياسات، التي تبنتها الدولة بهدف تعزيز الجهود للتعامل مع التغير المناخي مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

MENAFN04112023000110011019ID1107372770

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