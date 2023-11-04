«سينهايزر» الألمانية تعلن من دبي خطط توسعاتها بالمنطقة

شهدت دبي فعاليات المؤتمر الإقليمي لمجموعة ((سينهايزر)) الألمانية، والذي أعلنت فيه خططها للتوسع في المنطقة بعد أن حققت مبيعات المجموعة من الحلول الصوتية الاحترافية، نسبة نمو بلغت 26 % لتصل 467.7 مليون يورو خلال 2022، فيما قامت الشركة باستثمار 41.8 مليون يورو في البحث والتطوير، ما يعادل نحو 8 % من إجمالي المبيعات.

وقال أندرياس سينهايزر، المدير التنفيذي والشريك في ((سينهايزر)) خلال مؤتمر صحافي بدبي، إن دولة الإمارات باتت وجهة مفضلة لصناعة الأفلام والمحتوى، ما يرفع الطلب على أجهزة الصوتيات الاحترافية فيما يستخدم 50 % من الأفراد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبيقات البث الرقمي للاستماع إلى الموسيقى يومياً.

وكشف سينهايزر عن اعتزام الشركة تطوير منتجات صوتية خاصة للسيارات الكهربائية والحديثة، مشيراً إلى أن السيارات المستقبلية ستصبح مركز اتصال للاجتماعات الافتراضية، ما يوفر معدلات رفاهية أعلى داخل السيارات.

وألقى سينهايزر، خلال المؤتمر، الضوء على تمكن المجموعة من توسيع أعمالها كأحد مزودي الحلول الصوتية الاحترافية، حيث تمكنت الشركة من تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها وتجاوزت التوقعات بشكل كبير وقامت باستثمارات مستقبلية مستدامة من خلال بيع المنتجات الاستهلاكية والاحترافية.

وقال: واصلت الشركة النمو بمبيعات الحلول الصوتية الاحترافية على مدى السنوات الماضية، لا سيما خلال عام 2022، التي شهدت تسارعاً في النمو.

وأضاف أن صناعة الإعلام والترفيه في الإمارات من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7 % حتى العام 2027، وفقاً لشركة أبحاث السوق لشركة ((MarkNtel Advisors)).

وتابع: بالتوازي مع ذلك، تواصل الشركة دفع للأمام عملية تحويل بنيتها التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بالكامل فيما يتعلق بنماذج الأعمال الرقمية.

وقامت مجموعة سينهايزر باستثمار، أكثر من 4.5 ملايين يورو في عام 2022 وتخطط لمزيد من الاستثمارات بعشرات الملايين في السنوات المقبلة.

وأشار إلى استمرار سينهايزر في تطوير سلاسل التوريد الخاصة بالشركة وتوسيع قدراتها الإنتاجية بشكل مستمر لتلبية جميع المتطلبات تقريباً في السنة المالية الماضية، وقامت بتوسيع قدراتها الإنتاجية، كما تركز الشركة حالياً استثماراتها على تعزيز مواقع الإنتاج الخاصة بها، بما في ذلك مقرها الرئيسي في ويديمارك وعلى توسيع المصنع في براشوف، رومانيا، حيث تم استثمار 17.8 مليون يورو في هذه المشاريع العام 2022.