أوكرانيا تقصف حوضاً لبناء السفن في القرم بـ 15 صاروخ كروز

أعلنت أوكرانيا السبت أنّ قواتها قصفت حوضاً لبناء السفن في مدينة كيرتش على الساحل الشرقي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.

وقال الجيش الأوكراني "مساء الرابع من نوفمبر، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ضربات ناجحة على البنى التحتية البحرية والموانئ في حوض زاليف لبناء السفن في منطقة كيرتش ".



ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع في موسكو قولها إن سفينة تضررت جراء إطلاق أوكرانيا 15 صاروخ كروز على حوض للسفن في مدينة كيرتش السبت.

وأضافت الوزارة في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 من الصواريخ التي أطلقتها أوكرانيا.

وكثفت كييف هجماتها على شبه الجزيرة في البحر الأسود منذ أطلقت هجومها المضاد ضد قوات موسكو هذا الصيف.

وقال حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف الذي عينته روسيا إن أوكرانيا أطلقت صواريخ على حوض بناء السفن في كيرتش، مؤكداً إسقاطها.

وأكد على مواقع التواصل الاجتماعي "عدم سقوط ضحايا"، موضحاً أن "بعض حطام الصواريخ سقط على أراضي أحد الأحواض الجافة".

وأُغلق جسر القرم القريب من كيرتش والمؤدي إلى البر الرئيسي الروسي لفترة وجيزة السبت لأسباب غير معلنة، وسبق أن استهدفته القوات الأوكرانية.

وتكثّفت الهجمات الأوكرانية والروسية في البحر الأسود ومحيطه منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود، والذي كان يهدف إلى ضمان المرور الآمن للسفن المدنية المحمّلة بالحبوب.





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