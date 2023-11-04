رونالدو يقود النصر للفوز على الخليج ومطاردة الهلال في الدوري السعودي



سجل كريستيانو رونالدو هدفا وصنع آخر في فوز النصر 2-صفر على ضيفه الخليج المتعثر ليواصل التقدم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم السبت.

ورفع النصر صيده إلى 28 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني متأخرا بأربع نقاط عن الهلال المتصدر.

ومنح القائد رونالدو التقدم لفريقه بعد 26 دقيقة من البداية بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لزميله ساديو ماني بعد مراجعة طويلة.

واستغل رونالدو ركلة حرة نفذها زميله أليكس تيليس ومرر الكرة إلى زميله غير المراقب إيمريك لابورت ليسدد مباشرة في الشباك بالدقيقة 58 ليجعل النتيجة 2-صفر بعدما أكدت تقنية حكم الفيديو صحة الهدف.

وحاول الخليج العودة للمباراة لكن المصري محمد شريف لم يستغل فرصتين من مدى قريب ليواصل الخليج نتائجه السلبية ويتجمد رصيده عند عشر نقاط في المركز 15.

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