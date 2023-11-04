وزير أيرلندي: طرد السفيرة الإسرائيلية لن يساعد الأيرلنديين في غزة



قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن طرد السفيرة الإسرائيلية لدى أيرلندا سيقوض جهود إخراج المواطنين الأيرلنديين من غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وجاء تصريح مارتن ردا على دعوة من حزب المعارضة الرئيسي في أيرلندا شين فين، الذي أشار إلى أن قصف إسرائيل المتواصل لغزة جعل موقف السفيرة دانا إرليخ في دبلن يتعذر الدفاع عنه.

وامتنع حزب شين فين من قبل عن المشاركة في عدة عمليات تصويت على مستوى المجالس المحلية بشأن دعوات لطرد السفيرة إرليخ. ورغم ذلك، غير الحزب موقفه الخميس وأصر على أنه لم يعد مقبولا أن تظل السفيرة في أيرلندا.

ووصف مارتن الذي يتولى أيضا حقيبتي الخارجية والدفاع دعوة شين فين بأنها "شعبوية" و"رد فعل متسرع".

وأضاف: "لا يمكنني فهم منطق كيفية سعينا إلى إخراج مواطنينا من غزة إذا قطعنا علاقتنا بإحدى الدول التي نعمل معها".

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