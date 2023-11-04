Sunday, 05 November 2023 06:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير أيرلندي: طرد السفيرة الإسرائيلية لن يساعد الأيرلنديين في غزة

11/4/2023 7:25:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن طرد السفيرة الإسرائيلية لدى أيرلندا سيقوض جهود إخراج المواطنين الأيرلنديين من غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وجاء تصريح مارتن ردا على دعوة من حزب المعارضة الرئيسي في أيرلندا شين فين، الذي أشار إلى أن قصف إسرائيل المتواصل لغزة جعل موقف السفيرة دانا إرليخ في دبلن يتعذر الدفاع عنه.

وامتنع حزب شين فين من قبل عن المشاركة في عدة عمليات تصويت على مستوى المجالس المحلية بشأن دعوات لطرد السفيرة إرليخ. ورغم ذلك، غير الحزب موقفه الخميس وأصر على أنه لم يعد مقبولا أن تظل السفيرة في أيرلندا.

ووصف مارتن الذي يتولى أيضا حقيبتي الخارجية والدفاع دعوة شين فين بأنها "شعبوية" و"رد فعل متسرع".

وأضاف: "لا يمكنني فهم منطق كيفية سعينا إلى إخراج مواطنينا من غزة إذا قطعنا علاقتنا بإحدى الدول التي نعمل معها".

اقرأ أيضاً:

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

تعليق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر

حماس تكشف عدد الأسرى القتلى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

إندونيسيا تعلن استعدادها إرسال سفينة طبية لمعالجة الجرحى الفلسطينيين

وزير أيرلندي: طرد السفيرة الإسرائيلية لن يساعد الأيرلنديين في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04112023000110011019ID1107372766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث