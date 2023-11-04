إندونيسيا تعلن استعدادها إرسال سفينة طبية لمعالجة الجرحى الفلسطينيين



قال وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن حكومة بلاده مستعدة لإرسال سفينتها الطبية إلى المياه قرب غزة لتوفير العلاج الطبي لضحايا الهجمات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وكشف سوبيانتو أن الحكومة الإندونيسية تخطط للتنسيق مع دول مجاورة لقطاع غزة، ومن بينها مصر، للحصول على موافقة لإرسال السفينة الطبية.

وقال خلال زيارته لقاعدة "حليم بيردانا كوسوما" الجوية في جاكرتا السبت: "سننسق مع السلطات المصرية. إن قوات الدفاع الإندونيسية مستعدة لإرسال سفينة طبية ستكون جاهزة هناك لتوفير المزيد من المساعدة".

وتحدث الوزير أيضا عن إبلاغ السفير الفلسطيني لدى إندونيسيا زهير الشن بأن إندونيسيا مستعدة دوما لمساعدة ضحايا الحرب من فلسطين.





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