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التدخين يغيّر الحمض النووي

11/4/2023 7:25:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دراسة أجراها علماء معهد أونتاريو، عن إحدى الطرق التي يسبب بها التدخين السرطان، ويصعب علاجه. وتربط الدراسة، التي نُشرت في ((ساينس أدفانسيز))، التدخين بالتغيرات الضارة في الحمض النووي، التي تأمر الجسم بوقف إنتاج بروتينات معينة قبل أن تتشكل بالكامل.

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