التدخين يغيّر الحمض النووي
التاريخ
11/4/2023 7:25:23 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت دراسة أجراها علماء معهد أونتاريو، عن إحدى الطرق التي يسبب بها التدخين السرطان، ويصعب علاجه. وتربط الدراسة، التي نُشرت في ((ساينس أدفانسيز))، التدخين بالتغيرات الضارة في الحمض النووي، التي تأمر الجسم بوقف إنتاج بروتينات معينة قبل أن تتشكل بالكامل.
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