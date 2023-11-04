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علماء يبتكرون «مجسماً اصطناعياً» للكبد البشري

11/4/2023 7:25:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتكر علماء مركز التشخيص والتطبيب عن بعد، التابع لوزارة الصحة الروسية، مجسماً يحاكي الكبد البشري، لتدريب المتخصصين الشباب ورفع كفاءة الأطباء ذوي الخبرة، وفق ((نوفوستي)). وتشير أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية، يمثل هذا النموذج شكل وبنية الكبد الداخلية، ويسمح للأطباء برؤية الأوعية الدموية والتشكيلات المختلفة باستخدام الموجات فوق الصوتية، ما سيساعد الأطباء على تشخيص الحالات المرضية.

ويُصنع هذا النموذج من مادة تشبه السليكون، حيث يستنسخ بشكل جيد خصائص الموجات فوق الصوتية للأنسجة البشرية، ويمكن استخدامه بشكل متكرر. ووفقاً للمبتكرين، سيسمح استخدام النموذج للأطباء بتوسيع معارفهم، وتحسين مهارتهم الفنية والعملية، بما فيها اكتشاف الأمراض باستخدام الفحص بالموجات فوق الصوتية.

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