علماء يبتكرون «مجسماً اصطناعياً» للكبد البشري

(MENAFN
- Al-Bayan)
ابتكر علماء مركز التشخيص والتطبيب عن بعد، التابع لوزارة الصحة الروسية، مجسماً يحاكي الكبد البشري، لتدريب المتخصصين الشباب ورفع كفاءة الأطباء ذوي الخبرة، وفق ((نوفوستي)). وتشير أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية، يمثل هذا النموذج شكل وبنية الكبد الداخلية، ويسمح للأطباء برؤية الأوعية الدموية والتشكيلات المختلفة باستخدام الموجات فوق الصوتية، ما سيساعد الأطباء على تشخيص الحالات المرضية.
ويُصنع هذا النموذج من مادة تشبه السليكون، حيث يستنسخ بشكل جيد خصائص الموجات فوق الصوتية للأنسجة البشرية، ويمكن استخدامه بشكل متكرر. ووفقاً للمبتكرين، سيسمح استخدام النموذج للأطباء بتوسيع معارفهم، وتحسين مهارتهم الفنية والعملية، بما فيها اكتشاف الأمراض باستخدام الفحص بالموجات فوق الصوتية.
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