جامعة الشارقة ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي يوقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي.
وذلك في مكتب سموه في الجامعة.
وقّع الاتفاقية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات الخاصة بتبادل المعرفة والخبرات وتنظيم الأنشطة والفعاليات والاستشارات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات عدة، منها التعاون في مجال البحوث والدراسات العلمية والاستشارات، والتعاون في طرح وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متقدمة ودبلومات مهنية في مجالات عدة، إضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية والتسويق والترويج للأنشطة والبرامج للطلبة الخريجين.
كما تنص المذكرة على توفير الفرص التدريبية لطلبة جامعة الشارقة في الإدارات والأقسام ذات العلاقة، مع إمكانية حصول الخريجين على فرص عمل في إحدى مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، بالإضافة إلى دعم ورعاية أنشطة جامعة الشارقة والطلبة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ وتطوير هذه الشراكة الاستراتيجية.
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