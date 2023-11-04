جامعة الشارقة ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي يوقعان مذكرة تفاهم

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي.

وذلك في مكتب سموه في الجامعة.

وقّع الاتفاقية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات الخاصة بتبادل المعرفة والخبرات وتنظيم الأنشطة والفعاليات والاستشارات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات عدة، منها التعاون في مجال البحوث والدراسات العلمية والاستشارات، والتعاون في طرح وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متقدمة ودبلومات مهنية في مجالات عدة، إضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية والتسويق والترويج للأنشطة والبرامج للطلبة الخريجين.

كما تنص المذكرة على توفير الفرص التدريبية لطلبة جامعة الشارقة في الإدارات والأقسام ذات العلاقة، مع إمكانية حصول الخريجين على فرص عمل في إحدى مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، بالإضافة إلى دعم ورعاية أنشطة جامعة الشارقة والطلبة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ وتطوير هذه الشراكة الاستراتيجية.