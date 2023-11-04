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إصدارات «التربوي للغة العربية لدول الخليج» في «الشارقة للكتاب»

11/4/2023 7:25:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعرض المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج - أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، خلال مشاركته في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في مركز إكسبو بالشارقة ــ مجموعة من الإصدارات الجديدة في مجال اللغة العربية ذات الأهمية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها.

وشملت أبرز إصدارات المركز كتاب ((الإطار المرجعيّ لتعليم اللُّغة العربيَّة للناطِقِينَ بِلُغاتٍ أخرى: تأليف وتعليم وتدريب))، والذي يُعد أول إطار مرجعي متكامل على مستوى العالم في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، بالإضافة إلى دراسة حول تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أحدث الإصدارات الخاصة بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مختلف مجالات التربية والتعليم.

وسيعقد المركز على هامش مشاركته ندوة بعنوان: جهود المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في مجال تطوير تعليم القراءة وتعلمها، يقدمها الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.

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