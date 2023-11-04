«بيت الحكمة» يعزز التوعية بممارسات الاستدامة

يشارك بيت الحكمة في فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، من خلال تجربة ثريّة، تسلط الضوء على ممارسات الاستدامة، وأهميتها في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وذلك انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، وقرب استضافتها لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (كوب 28)، نهاية الشهر الجاري.

وعلى مدار اثني عشر يوماً، يستقبل بيت الحكمة زوار المعرض في جناحه المميز، الذي يجسّد في تصميمه مفهوم الاستدامة عبر ثلاثة أقسام، تمنح الزوار تجربة استثنائية للتعرف إلى هذا المفهوم الضروري، حيث يسلط القسم الرئيس للجناح الضوء على التصميم الهندسي المستدام لبيت الحكمة.

والذي رُوعي فيه الاعتماد على عناصر البيئة الطبيعية في مساحاته الداخلية المختلفة وحدائقه الخارجية، بجانب اتباع أحدث الأساليب في إعادة التدوير واستخدام الأنظمة الذكية التي تسهم في ترشيد استخدام الكهرباء والمياه.

ينتقل الزوار بعد ذلك إلى قسم مميز، يأخذهم في رحلة بصرية غنية للتعرف إلى مفهوم الاستدامة في الإسلام، والذي تجلى في عدة مظاهر، من بينها ((الحِمَى)) القديمة التي وجدت في عهد النبوة والخلفاء الراشدين، حيث كان يحرُم فيها الصيد والرعي لغرض الحفاظ على البيئة، على غرار المحميات الطبيعية في عصرنا الحديث.

وبعدها يعرج الزوار على منصة تعرض مجموعة مختارة من كتب بيت الحكمة المتعلقة بالبيئة في الإسلام، والحضارة الزراعيّة، والحياة البريّة، والمحميات الطبيعيّة وغيرها.

وقالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: ((يعد بيت الحكمة اليوم مصدر إلهام للأجيال القادمة، ونموذجاً للمؤسسات الرائدة في تبنّي الممارسات الصديقة للبيئة، وستشكل دورة هذا العام من معرض الشارقة الدولي للكتاب، منصّة مميزة لإثراء وعي القراء والزوار بأهميّة الاستدامة، فنحن مؤمنون بأن المعرفة ونشر مفاهيم الاستدامة، يشكلان دافعاً لتحفيز الأفراد، لفهم دورهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه البيئة)).

وفي سياق تعزيز الاستدامة، أعلن بيت الحكمة عن إطلاق ((العضوية الرقمية))، وهي فئة عضوية جديدة، تتيح للشغوفين بالقراءة والتعلم في مختلف مجالات المعرفة والتخصصات، فرصة رائعة لاستكشاف عالم غير محدود من المصادر الإلكترونية، ضمن 15 قاعدة بيانات شاملة، مثل الكتب الإلكترونية والعناوين الصوتية والمجلات والأطروحات الجامعية وأوراق البحث وغيرها، وذلك بكل سهولة، ودون التقيد بزمان أو مكان معين.

هذا، بالإضافة إلى خدمة ((الطباعة حسب الطلب))، التي وفرها بيت الحكمة للجمهور للمرة الأولى في المنطقة، بهدف ترشيد استخدام الورق، وذلك من خلال محطة ((إسبريسو الكتب))، التي تتيح للزوار إمكانية طباعة الكتب الخاصة بهم، أو الحصول على نسخة مطبوعة بحسب الطلب، من قاعدة بيانات تضم أكثر من 7 ملايين عنوان.

وبالتزامن مع المعرض، يقيم بيت الحكمة العديد من الأنشطة وورش العمل التي تستهدف الفئات العمرية المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة مميزة من الجلسات الثقافية والأدبية، ضمن برنامج ((حديث الحكمة))، بصحبة مجموعة من ضيوف المعرض من الروائيين والكتّاب ومؤلفي القصص.