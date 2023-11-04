مشاركون يؤكدون أهمية «الشارقة للكتاب» لاستعراض مشاريعهم الثقافية

يشكل معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ42 منصة مثالية للعديد من المشاركين من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام لإبراز جهودهم والتعريف بإنجازاتهم وطرح أحدث مبادراتهم.

ومن تلك الجهات مجمع الشارقة للغة العربية، حيث تحدث الدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشّارقة في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، حول أهمية مشاركة المجمع في هذا المحفل الثقافي العالمي لتسليط الضوء على أبرز إنجازات المجمع والمتمثل في المعجم التاريخي للغة العربية الذي يؤرخ للغة العربية وجميع ألفاظها ويلخص تراث الأمة العربية.

وقال إن إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية حلم راود العرب من أكثر من 80 عاماً، وبفضل من الله عز وجل ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تمكنا في المجمع وبالتنسيق مع 13 مجمع لغة عربية تحت راية اتحاد المجامع اللغوية العربية من إنجاز حتى الآن 15 حرفاً بإجمالي 67 مجلداً، كل مجلد يحتوي على 750 صفحة.

لافتاً إلى وجود عدة عوامل ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز منها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والدعم المادي الكبير من جانب صاحب السمو حاكم الشارقة.

من جانبه قال العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة لـ((وام))، إن الأكاديمية تحرص على المشاركة في معرض الشارقة للكتاب بصفة سنوية ؛ نظراً لأهميته على المستوى العربي والعالمي، حيث تعرض الأكاديمية هذا العام 136 إصداراً منها 36 إصداراً جديداً من الإنتاج الفكري والمؤلفات القانونية والبحوث العلمية.

كما ستنظم الأكاديمية على مدى أيام المعرض عدداً من الندوات الفكرية والمحاضرات يقدمها أساتذة في الأكاديمية وعدد من الضباط حول المواضيع الشرطية والإرشادية والتثقيفية لتوعية الجمهور الزائر بمهام الشرطة، وتفعيل الشراكة بين الجانبين وصولاً لتحقيق الأمن الشامل.

وأكدت مجد الشحي، مدير عام جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أهمية دور معرض الشارقة الدولي للكتاب في التعريف بالجمعية وأهدافها،خاصة وأنها أول جمعية ذات نفع عام من نوعها على مستوى الوطن العربي، لافتة إلى أن الجمعية تسعى من هذه المشاركة أيضاً إلى استقطاب الناشرين والمؤلفين لتوقيع عقود تفويض الجمعية لتمثلهم أمام المستخدمين الراغبين بنسخ كتبهم، وفي حال بيع الجمعية لترخيص حقوق النشر لكتبهم على المستفيدين من المكتبات والجامعات من هنا يجني الناشر والمؤلف مردوده المادي.

وأشارت إلى أن عدد المنتسبين للجمعية وصل حتى الآن إلى 53 عضواً، وتمتلك الجمعية 1490 كتاباً إماراتياً، لافتة إلى توقيعهم اتفاقيات في هذا الشأن مع عدد من الدول - الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيرلندا والبرازيل وماليزيا - وستشهد الفترة القادمة بيع الجمعية أول ترخيص في دولة الإمارات لعدد من الجامعات بالدولة.

وقالت العنود علي، مدير المشاريع في جمعية الناشرين الإماراتيين، إن الجمعية التي تضم 305 أعضاء تسعى من خلال مشاركتها إلى تعريف الجمهور الزائر من القراء ومحبي الكلمة بالمشروع الأبرز للجمعية وهو ((منصة)) الذي يضم 7 آلاف كتاب و400 عنوان تمثل 36 ناشراً إماراتياً.

مشيرة إلى أن الجمعية ستعقد خلال المعرض عدداً من الجلسات الحوارية ومن أهمها جلسة بين الناشرين الإماراتيين والناشرين من كوريا باعتبارها ضيف شرف المعرض، حيث ستتناول الجلسة أدب الطفل واليافعين.

وألقى عبدالله الحواس مطور برامج ثقافية في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ((إثراء))، الضوء على أهداف المشاركة الأولى للمركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهو التعريف بمبادرات المركز التي تدعم وتحفز أفراد المجتمع على القراءة والمبادرات المتعلقة بالعلوم والابتكار والإبداع، إلى جانب التعريف بمكتبة المركز التي تعد من أكبر المكتبات العامة في المملكة العربية السعودية، وتحتوي على 326 ألف كتاب ما بين اللغتين العربية والإنجليزية، كما يضم المركز أول متحف للطفل على مستوى المملكة، إضافة إلى البرنامج النوعي ((إثراء للقراءة)) الموجه لطلاب وطالبات العالم العربي للتعريف بأهم مبادرات وخدمات المركز ومكتبته الإلكترونية.