«دبي للثقافة» تحتفي بسفراء التراث والثقافة المحلية

كرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) أكثر من 40 مرشداً سياحياً يعملون في مواقعها وأصولها الثقافية والتراثية، تقديراً لدورهم في تعزيز الهوية الوطنية وصون التراث المحلي، وذلك خلال حفل ملتقى تكريم المرشدين السياحيين الذي نظمته ((دبي للثقافة)) في متحف الاتحاد، بهدف تحفيز المرشدين وتكريم جهودهم المتواصلة في إبراز أهمية مواقع دبي التراثية، وما تمتلكه من متاحف عصرية وحرف يدوية وتاريخ عريق، ترسخ مكانتها وريادتها العالمية كوجهة سياحية مرموقة.

كما شهد الملتقى تكريم مجموعة من المؤسسات والمكاتب السياحية لدورها في تشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بمهنة الإرشاد السياحي المتخصصة في عرض المواقع التاريخية والتراثية في دبي، من خلال ما تقدمه من مبادرات ومشاريع تهدف إلى دعم توطين هذه الوظيفة، ومنح الشباب فرصة التعريف بثقافة وتاريخ الدولة، حيث يأتي ذلك ضمن التزامات ((دبي للثقافة)) الرامية إلى استثمار شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص في دبي، والمساهمة في تحفيز الشباب الإماراتيين ورفع مستوى إقبالهم على العمل في مجال الإرشاد السياحي، إلى جانب تعزيز قوة السياحة الثقافية في دبي.

ولفتت منى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في ((دبي للثقافة)) إلى أهمية مبادرة تكريم المرشدين السياحيين الذين يشكلون جزءاً مهماً من منظومة العمل في قطاع السياحة الثقافية الذي يشهد نمواً متصاعداً في دبي، وأكدت حرص الهيئة على تمكين المرشدين السياحيين باعتبارهم سفراء للتراث والثقافة المحلية، مشيرة إلى أن المرشدين السياحيين يؤدون دوراً مهماً في التعريف بإنجازات دبي وتاريخها وإبراز هويتها الإبداعية من خلال تسليط الضوء على الثقافة المحلية أمام زوار متاحف وأصول الهيئة الثقافية والتراثية.

يذكر أن تنظيم ملتقى تكريم المرشدين السياحيين يسهم في إبراز أهمية المواقع التراثية والتاريخية التي تزخر بها دبي وتشجيع كافة أفراد المجتمع على زيارتها، واستكشاف ما تقدمه من تجارب ثقافية فريدة، إضافة إلى مجموعة الفعاليات التراثية والثقافية المتنوعة الهادفة إلى تعزيز حضور الإمارة على خريطة السياحة العالمية.