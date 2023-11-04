عبدالرزاق قرنح: ثمة مشكلات أكبر من تنقيح روايات أغاتا كريستي

هل يجب إزالة الفقرات العنصرية في روايات مؤلفين راحلين كبار من أمثال أغاتا كريستي؟ فكرة تبدو مقبولة لدى الأديب التنزاني عبدالرزاق قرنح الحائز جائزة نوبل للآداب لعام 2021، رغم اعتباره أن ثمة ((مشكلات أكبر)) ينبغي حلها أولاً.

في إنجلترا، حيث استقر مؤلف رواية ((وداعا زنجبار)) وحصل على الجنسية البريطانية، خضعت كتابات عدد من الروائيين المعروفين لمراجعات مماثلة. وقد طاول ذلك خصوصاً الكاتبة الأكثر جذباً للقراء في العالم، أغاتا كريستي، التي توفيت عام 1976.

عبدالرزاق قرنح ليس مجرد كاتب. فهو عمل كأستاذ للغة الإنجليزية ولآداب ما بعد الحقبة الاستعمارية في جامعة كينت البريطانية. وعن رؤيته كباحث إلى تعديل روايات أغاتا كريستي، يجيب ((أعتقد أنه أمر لا جدوى منه.

ولكن أعتقد أن أحد الأسباب التي تجعلنا نفعل ذلك هو أن الناشر يريد أن يجعل منتجه أكثر أهلاً للاحترام)). ويضرب مثلاً بالرواية التي عاد التداول فيها بعنوان ((ثم لم يبق أحد))، بعدما عرفت على مدى عقود بـ((عشرة زنوج صغار))، وفقاً لعنوانها الأصلي باللغة الإنجليزية المستوحى من عنوان أغنية عنصرية قديمة.

كلمة

في هذه الرواية البوليسية الصادرة عام 1939، وهي واحدة من أكثر الروايات مبيعاً في العالم، ظهرت كلمة ((زنجي)) العنصرية المحظورة حالياً مرات عدة.

ويقول عبدالرزاق قرنح إنه يجد صعوبة في فهم المتمسكين بنص الطبعة الأولى، كما لو كان مقدساً، بينما في عام 1940 وافقت أغاتا كريستي على عنوان آخر في الولايات المتحدة (((ثم لم يبق أحد))). ويضيف الروائي التنزاني ((أعتقد أن هناك مشكلات أكبر في العالم يجب أن نقلق بشأنها، بدلاً من تغيير عنوان رواية لأغاتا كريستي)).