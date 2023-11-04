دبي تدعم مسيرة الإبداع الفنية للشباب العرب

تغتني دبي بمزيج جنسيات مختلف ما يمنحها طابع العالمية والتميّز، فيلجأ الكثير من الأشخاص والفنانين للانطلاق من دبي والاستمرار للعمل بها، فهي توفر تسهيلات ودعماً كبيراً للفنانين العرب، ولا سيما الشباب منهم، لتشجع وتسهم في مسيرتهم الإبداعية؛ وتسعى المؤسسات الفنية في الإمارة إلى استقطاب الشباب العرب للاستثمار في القطاع الثقافي والإبداعي واكتشاف المواهب والإبداعات الفنية العربية المتميزة.

تطوير البيئة

((البيان)) التقت مجموعة من الفنانين التشكيليين العرب الذين يعملون في مشروعات فنية متميزة. وهكذا، في محطة أولى، نكتشف من الفنانة التشكيلية اللبنانية جمال طيارة التي تقيم معرضاً فنياً بعنوان ((أساليب الرؤية)) وبتنظيم من ((تشكيل)) في ((السركال أفنيوز)) حرصها على عرض إبداعاتها في دبي، فتقول: إن منطقتنا العربية كانت ولا تزال موطن الفن بجميع أشكاله منذ القدم، وقد ولدت وترعرعت وتعلمت في لبنان، في جامعاته المرموقة التي تبني الأساس الذي يحتاج إلى تطوير في بيئة منفتحة مثل دبي، التي تقدر الفن وتدعم مسيرة الفنانين.

وقد وجد الفنانون العرب إمكانات تطوير مواهبهم في دولة الإمارات المنفتحة وخاصة المراكز المتخصصة مثل ((تشكيل))، و((فن جميل)) و((مركز مرايا)) في الشارقة، حيث تسهل هذه المراكز للفنانين عرض أعمالهم في الإمارات، وتوفر ما يلزم من تسويق لتكون عروضهم في متناول جميع المهتمين.

ومن جهته، يؤكد الفنان التشكيلي المصري محمد النجار أن الإمارات تزخر بالموارد والمهارات والمعارف، وبالتصميم المحلي والتعاون، ستفتح أمامنا آفاقاً جديدة من الأفكار والاتجاهات، وسيسهم هذا النهج في استكشاف إمكانات المواد الأخرى في المستقبل، ليدفع قدماً مسيرتنا في الاكتشاف ولقد علمنا برنامج تصميم ((تنوين)) برعاية تشكيل ألّا نيأس، وأن نظل مخلصين لرؤيتنا، وأن نتابع السعي نحو تحقيق أهدافنا.

ممارسات تقليدية

وتتحدث الفنانة التشكيلية المصرية مريم العطار، التي تتشارك مع الفنان محمد النجار في عمل فني بعنوان ((دروب)) سيعرض في حي التصميم قريباً ضمن أسبوع دبي للتصميم، فتقول: نرى في الممارسات التقليدية جوهر تراث دولة الإمارات، فتعمد هذه الممارسات إلى استخدام المواد لأغراض متعددة، وباتت هذه القيم اليوم محوراً للتصميمات المستدامة المعاصرة، التي نسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها تماشياً مع مفاهيم إعادة الاستخدام وإعادة التوظيف وإعادة التدوير والحدّ من النفايات.