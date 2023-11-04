أوربت: الإمارات قوة عالمية في مجال الفضاء خلال 20 عاماً فقط

أشاد خبير العلوم وصانع المحتوى الكوري، أوربت، بالنجاح الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء خلال الآونة الأخيرة، بعدما نجحت في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، وبالتالي أصبحت الدولة الخامسة على مستوى العالم في إنجاح تلك المهمة بعد الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والهند، مشيراً إلى التطور السريع الذي حققته دولة الإمارات في صناعة الفضاء.

وقال أوربت خلال جلسة حوارية بعنوان: ((إلى أي مدى وصل حلم البشر بالتوجه إلى الفضاء))، والتي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب: ((في غضون 20 عاماً فقط، قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت تتعاون مع كوريا الجنوبية في بناء الأقمار الصناعية، إلى قوة فضائية عالمية، بينما أصبحت كوريا الجنوبية الدولة السابعة عالمياً في امتلاك صاروخ فضائي خاص بها)).

وأضاف: ((دولة الإمارات شريك استراتيجي لكوريا الجنوبية في مجال تكنولوجيا الفضاء، وأظهرت الإمارات نمواً هائلاً في هذا القطاع خلال فترة وجيزة، بعدما أذهلت العالم بتحقيق إنجازات ملموسة منها إطلاق القمر الصناعي ((دبي سات 1)) عام 2009، و((دبي سات- 2)) عام 2013 بالتعاون مع كوريا، كما تم تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014، وفي عام 2018 أطلقت قمراً صناعياً باسم خليفة سات)).

ولفت إلى أن كوريا وقّعت مع دولة الإمارات اتفاقية خاصة بمذكرة التعاون المُعدلة حول التشارك في استكشاف واستخدام الفضاء مع وكالة الفضاء الإماراتية، وتستهدف توسيع التعاون ليشمل مجالات استكشاف الفضاء، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة الأرض، واستخدام المحطات الأرضية.