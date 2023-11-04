«المستقبلية الأفريقية» تعيد تصوّر الهوية

تحدث كل من وولي سوينكا، الأديب النيجيري، الحاصل على جائزة نوبل للآداب، والشاعر السوداني، عالم عباس محمد النور، عن حركة ((المستقبلية الأفريقية)) أو ما يطلق عليها ((أفروفيوتشريزم)) في مرحلة ما بعد الحداثة والأدب المعاصر، وكيف يمكن للأدب والشعر والفنون كسر الصورة النمطية المتداولة عن البلدان الأفريقية، خلال جلسة حوارية بعنوان ((إعادة تصور الهوية والثقافة الأفريقية في الأدب المعاصر))، ضمن فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض الشارقة للكتاب.

وأشار سوينكا، إلى أن حركة ((المستقبلية الأفريقية)) تشكل مزيجاً إبداعياً من الخيال العلمي والتاريخي والواقعية السحرية، وتستخدمه كأداة لاستكشاف وإعادة تخيل التجربة الأفريقية.

وأكد أن كُتاب هذا النوع من الأدب يقدمون قصصاً تتحدى النظرة التقليدية للزمان والمكان مع الاحتفاء بثراء التراث الأفريقي.

خصوصية

وشدد سوينكا، على أن النقاشات حول مسألة الذات والهوية، تعني أن الكثير من الخطوات قد قطعت في مشوار التأكيد على الخصوصية الأفريقية.

مجهودات

من جهته، أشاد الشاعر السوداني، عالم عباس محمد النور، بمجهودات إمارة الشارقة الكبيرة من أجل الثقافة والإبداع، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة الذي أسال الحبر لينبت ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.

وتطرق في حديثه إلى سطوة الغرب وانجذاب الناس للثقافة الغالبة والطاغية والقياس عليها، مشيراً إلى أهمية التقليل من سطوة الغرب علينا بالتخلي عن الأفكار ما بعد الاستعمارية التي تعيق رؤيتنا لذاتنا فلا نقدر على البناء للمستقبل.