«القاسمية».. منصة بـ 40 إصداراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
شاركت الجامعة القاسمية بالشارقة، ضمن فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بجناح يضم مجموعة من المجلات العلمية المحكمة، وعدداً من المراجع والكتب التدريسية، فاق عددها 40 مؤلفاً، كترجمة عملية لدورها الرائد في دعم حركة البحث والنشر العلمي.
منصة
وأكد الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، على أهمية مشاركة الجامعة في هذا المحفل العلمي، الذي يعد منصة عالمية للقراءة بين مختلف المؤسسات والجهات المشاركة، ودور النشر الإقليمية والدولية، حيث يتيح للباحثين الاطلاع على إصدارات الجامعة، ويعكس تطلعاتها المعرفية لخدمة البحوث العلمية في كافة المجالات، ويؤصل لرؤية الجامعة في الإسهام المعرفي والإنتاج العلمي الرصين، مشيراً إلى أن الجناح يعرض أكثر من 40 إصداراً و3 مجلدات علمية محكمة، وعدداً من الكتب التدريسية والمعرفية والأطروحات العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى وقائع المؤتمرات والملتقيات العلمية.
جسور
وأبان أن الجامعة تسعى من خلال مشاركتها الثالثة، إلى مد جسور المعرفة العلمية الرصينة مع جمهور الباحثين والقارئين، للاطلاع على إنتاجها العلمي وحراكها الدؤوب، لتترجم عملياً ما تصبو إليه من ضمان جودة المنشورات العلمية الأصيلة المستوفية لمعايير التحكيم والدقة العلمية، ودعم نشر أحدث إصداراتها، بما يتوافق مع رؤية الجامعة القاسمية ورسالتها العالمية.
MENAFN04112023000110011019ID1107372751
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.