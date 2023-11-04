Sunday, 05 November 2023 06:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«القاسمية».. منصة بـ 40 إصداراً

11/4/2023 7:25:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت الجامعة القاسمية بالشارقة، ضمن فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بجناح يضم مجموعة من المجلات العلمية المحكمة، وعدداً من المراجع والكتب التدريسية، فاق عددها 40 مؤلفاً، كترجمة عملية لدورها الرائد في دعم حركة البحث والنشر العلمي.

منصة

وأكد الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، على أهمية مشاركة الجامعة في هذا المحفل العلمي، الذي يعد منصة عالمية للقراءة بين مختلف المؤسسات والجهات المشاركة، ودور النشر الإقليمية والدولية، حيث يتيح للباحثين الاطلاع على إصدارات الجامعة، ويعكس تطلعاتها المعرفية لخدمة البحوث العلمية في كافة المجالات، ويؤصل لرؤية الجامعة في الإسهام المعرفي والإنتاج العلمي الرصين، مشيراً إلى أن الجناح يعرض أكثر من 40 إصداراً و3 مجلدات علمية محكمة، وعدداً من الكتب التدريسية والمعرفية والأطروحات العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى وقائع المؤتمرات والملتقيات العلمية.

جسور

وأبان أن الجامعة تسعى من خلال مشاركتها الثالثة، إلى مد جسور المعرفة العلمية الرصينة مع جمهور الباحثين والقارئين، للاطلاع على إنتاجها العلمي وحراكها الدؤوب، لتترجم عملياً ما تصبو إليه من ضمان جودة المنشورات العلمية الأصيلة المستوفية لمعايير التحكيم والدقة العلمية، ودعم نشر أحدث إصداراتها، بما يتوافق مع رؤية الجامعة القاسمية ورسالتها العالمية.

MENAFN04112023000110011019ID1107372751

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث