«القاسمية».. منصة بـ 40 إصداراً

شاركت الجامعة القاسمية بالشارقة، ضمن فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بجناح يضم مجموعة من المجلات العلمية المحكمة، وعدداً من المراجع والكتب التدريسية، فاق عددها 40 مؤلفاً، كترجمة عملية لدورها الرائد في دعم حركة البحث والنشر العلمي.

منصة

وأكد الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، على أهمية مشاركة الجامعة في هذا المحفل العلمي، الذي يعد منصة عالمية للقراءة بين مختلف المؤسسات والجهات المشاركة، ودور النشر الإقليمية والدولية، حيث يتيح للباحثين الاطلاع على إصدارات الجامعة، ويعكس تطلعاتها المعرفية لخدمة البحوث العلمية في كافة المجالات، ويؤصل لرؤية الجامعة في الإسهام المعرفي والإنتاج العلمي الرصين، مشيراً إلى أن الجناح يعرض أكثر من 40 إصداراً و3 مجلدات علمية محكمة، وعدداً من الكتب التدريسية والمعرفية والأطروحات العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى وقائع المؤتمرات والملتقيات العلمية.

جسور

وأبان أن الجامعة تسعى من خلال مشاركتها الثالثة، إلى مد جسور المعرفة العلمية الرصينة مع جمهور الباحثين والقارئين، للاطلاع على إنتاجها العلمي وحراكها الدؤوب، لتترجم عملياً ما تصبو إليه من ضمان جودة المنشورات العلمية الأصيلة المستوفية لمعايير التحكيم والدقة العلمية، ودعم نشر أحدث إصداراتها، بما يتوافق مع رؤية الجامعة القاسمية ورسالتها العالمية.