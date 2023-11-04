«الشارقة للكتاب».. إضاءات خصبة على مجالات المعرفة

تواصلت جلسات اليوم الثالث من معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42، لتضع على موائد البحث عدة مواضيع ملحة، تتعلق بعالم صناعة النشر ومحيطها الحيوي، إذ أكد علماء وباحثون أن ((المعجم التّاريخيّ للّغة العربية))، الذي صدر بإشراف مجمع اللغة العربية في الشارقة، يمثل مادة خصبة لمختلف مجالات المعرفة.

وأجمع عدد من العلماء والمعجميين، على أن ((المعجم)) سيكون بداية للمزيد من العمل والبحث، حيث يمكن للباحثين الاعتماد عليه كمادة لغوية خصبة، لاستخراج عدة معاجم، مثل ((معجم المصطلحات وشواهدها)) و((معجم المتلازمات وشواهدها)).. وغيرها من المعاجم الفرعية التي تخدم العلماء والمتخصصين.

جاء ذلك في ندوة نظمها ((مجمع اللغة العربية في الشارقة)) في معرض الشارقة الدولي للكتاب 42، بعنوان ((ماذا بعد إنجاز المعجم التاريخي.. طرق الاستفادة والتوظيف))، شارك فيها د. امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، ود. إيميل يعقوب الأستاذ الجامعي وخبير المعجميات من لبنان، ود. محمد بكري الحاج، رئيس مجمع اللغة العربية في السودان.

معاجم فرعية

وقال الدكتور المستغانمي، إن ((المعجم التاريخي للغة العربية يؤرخ لكل ألفاظ اللغة العربية))، موضحاً أن المعاجم الأخرى لم تهتم متى كتب الفعل، وسياقه، ومن نطق به، وفي أي عصر ورد، وهل استمر في العصور التالية أم لا؟، أما المعجم التاريخي للغة العربية، فيتتبع اللفظ في عصور ما قبل الإسلام، والإسلام، والأموي، وعصر الدول والعصر الحديث، ويتتبع تطوره عبر العصور)).

وشدد المستغانمي، على الدور الرئيس لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي كان يحلم منذ وقت مبكر بإصدار المعجم، وقام بتمويله ورعايته ومتابعته حتى صدر.

((القصة وما فيها))

وفي سياق موازٍ، أكدت صانعة المحتوى ومقدمة برنامج ((القصة وما فيها))، ريهام عياد، أنّ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، صاحبة دور ريادي كبير، أخذت على عاتقها هم نهضة المرأة الإماراتية، واستطاعت رعاية 14 منظمة نسائية ودولية، فضلاً عن أنها حصدت جوائز كبيرة، أبرزها وسام ((سعفة النخيل)) الفرنسي برتبة فارس، كما سميت سفيرة فوق العادة لمنظمة الفاو عام 2010، واختيرت عام 2014 كشخصية العام للمرأة القيادية في العالم العربي.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسة بعنوان ((أعظم نساء في التاريخ))، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42، وحددت فيها ريهام عياد، قائمة بأعظم السيدات على مر التاريخ، واللاتي وصلن إلى تلك المكانة، إما بسبب قيمتهن الدينية، أو إنجازاتهن على المستوى القيادي أو العلمي.

كتاب ونقاد

وشهد اليوم الثالث، كذلك، ندوة حملت عنوان ((خطوة أخرى نحو المستقبل))، وشارك فيها روائيون ونقاد، أكدوا أن الكتاب الخالد كتاب لا بد أن يحمل قيمة إنسانية.

وشارك في هذه الندوة كل من الروائية الكورية صن مي هوانغ، التي اشتهرت بروايتها ((الدجاجة التي حلمت بالطيران))، والكاتبة الإماراتية، ريم صالح القرق، والناقد والأستاذ الجامعي، الدكتور إبراهيم أبو طالب، وقدمتها لمياء توفيق.

فن المتميزين

وفي سياق اللقاءات والورش والندوات العديدة، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتحفل بها فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، استضافت قاعة ((الملتقى 2)) في المعرض، ندوة حول ((فن تحديد الأهداف والقيادة))، شارك فيها كل من الكاتب والمتحدث الإيرلندي، فيفيان جيمس ريجني، والكاتب ومدرب التطوير الذاتي الكويتي، سعد الرفاعي، وقدمتها الدكتورة ولاء الشحي.