إصابة جديدة للمدافع الصربي بوغدان

أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت للمدافع الصربي، بوغدان بلانيتش، لاعب فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، عن تعرضه للإصابة في الرباط الجانبي الداخلي، ما يستدعي غيابه فترة طويلة عن الملاعب، قد تمتد حتى نهاية الموسم الجاري. وكان شباب الأهلي، تعاقد مع اللاعب في أغسطس 2022.

وتعرض بوغدان وقتها، إلى الإصابة قبل دقائق من ظهوره الأول مع شباب الأهلي، في مباراة الفريق وضيفه الوصل، باستاد راشد الموسم الماضي، وأعلن بعدها عن نهاية موسمه مع الفريق، وعاد للمشاركة مع ((فرسان دبي)) في الموسم الحالي.

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