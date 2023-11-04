الوحدة يعبر عجمان إلى «الخامس»

قفز الوحدة، إلى المركز الخامس في دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على عجمان باستاد راشد بن سعيد، بهدف دون رد، سجله فاكوندو في الدقيقة 26، ضمن مباريات الجولة السابعة، ليصل للنقطة 12، فيما بقي عجمان في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وأهدر عجمان، فرصة التعادل في الدقيقة 77، عندما احتسب الحكم الإيطالي، ميشال فابري، ركلة جزاء بعد مراجعة ((VAR)) نفذها علي مدن وصدها حارس الوحدة راشد علي ببراعة، وارتدت إلى هيكل الشيخاوي، وأنقذها الحارس مرة ثانية، ثم سجل منها وليد أزارو، ولكنه كان في وضع تسلل.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الوحدة خالد بطي في الدقيقة ((90 + 2))، بعد نيله الإنذار الثاني.

وفاز بني ياس على خورفكان 1 - 0 باستاد الشامخة، وسجل سهيل النوبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، ولعب خورفكان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة للمهاجم محمد الجنيبي لاعتدائه على جواو فيكتور ظهير بني ياس من دون كرة. وبفوزه نجح بني ياس في تجاوز خسارته الأخيرة من الشارقة، محققاً انتصاره الثالث بالموسم، والذي رفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما توقف رصيد خورفكان عند 7 نقاط.

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