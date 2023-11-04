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محمد الشحي: انطلاقة ناجحة لموسم سباقات المضمار الأصفر

11/4/2023 7:25:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الخماسية التي حققتها خيول سموه في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي.

وعن انطلاق الموسم الجديد للمضمار الأصفر، أشاد بالبداية الناجحة، بفضل الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في الفترة الماضية.

وأعلن في ختام تصريحه، بأن النسخة الثانية لجوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل، ستقام 12 فبراير الجاري.

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