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لارا صوايا: فخورون بالتواجد للمرة الأولى في «جبل علي»

11/4/2023 7:25:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدمت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحة الفرصة لهم بالتواجد للمرة الأولى في مضمار جبل علي، معبرة في الوقت ذاته عن فخرها واعتزازها برعاية المهرجان للشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز)) المخصص للخيول العربية الأصيلة، بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأضافت أن الشوط كان مثيراً وقوياً حتى الأمتار الأخيرة، مقدمة خالص التهاني والتبريكات لخالد خليفة النابودة، مالك البطل ((إيه إف مثاقيل)) الذي حقق اللقب عن جدارة.

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