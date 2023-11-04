البدواوي: فوز حتا على الإمارات أقوى دافع للمباريات المقبلة

أكد علي البدواوي، رئيس مجلس إدارة شركة حتا لكرة القدم، أن فوز فريقه على مضيفه نادي الإمارات 4 - 2، مساء أول من أمس، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين يمثل أقوى دافع للفريق في المباريات المقبلة من البطولة، ويحفزه لكسب المزيد من النقاط التي تقوده إلى مركز جيد في جدول ترتيب المنافسة.

وعبر البدواوي عن سعادته بالانتصار الأول لـ((الإعصار)) في النسخة الحالية من الدوري بعد 6 هزائم متتالية، ليضع أول 3 نقاط في رصيده، لم تغير من موقعه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الأخير، مثمناً جهود اللاعبين والجهاز الفني في اللقاء. في السياق، شكلت الخسارة صدمة كبيرة للصقور، الذي كان يأمل في كسب النقاط الثلاث وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، لكنه تعرض لخسارة مفاجئة قياساً بمستوى الفريق في مبارياته السابقة، أبقته عند 5 نقاط، وتراجع إلى المراكز الأخيرة بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية رغم بدايته الجيدة في الجولات الأربع الأولى.

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