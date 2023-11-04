«4 ثنائيات» تكرس عقدة البطائح للنصر في عام واحد

تمكن البطائح من تحقيق فوز مستحق على النصر بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، لحساب الجولة 7 من دوري أدنوك للمحترفين، وبذلك نجح البطائح الذي يخوض موسمه الثاني في ((المحترفين)) في تسجيل الثنائية رقم 4 في شباك العميد، في أقل من عام واحد في مسابقتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وسجل البطائح أول ثنائية في شباك النصر، 25 نوفمبر من العام الماضي، عندما فاز بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة إياب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم تعادل معه بهدفين لمثلهما في الجولة 12 من دوري المحترفين، قبل أن يفوز عليه بثنائية نظيفة في الجولة 25 للموسم الماضي 2022 - 2023.

تفوق

من جهته، أكد الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح، أحقية فوز فريقه على النصر بفضل أدائه الرائع والقوي، وانضباط لاعبيه على أرضية الملعب وتفوقهم التكتيكي، مشيراً إلى أن الفوز بثنائية نظيفة، كان صعباً للغاية، في ظل الضغط المستمر الذي فرضه النصر من أجل العودة في المباراة. وأوضح رادوي، أن سر الفوز يكمن في تركيز لاعبيه أكثر من النصر، والروح القتالية التي لعبوا بها على مدار المباراة، وقال: بدأنا المباراة بالطريقة التي خططنا لها، وفرضنا ضغطاً عالياً على لاعبي النصر، وأغلقنا المساحات أمامهم، حتى نحرمهم من خلق الفرص قريباً من مرمانا، لا سيما أننا كنا نعلم أنهم يتفوقون علينا من ناحية اللعب الفردي.

مرحلة

من جهته، أكد الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب النصر، أن البطائح كان لديه رغبة أكبر في الفوز، مشيراً إلى أن فريقه سيطر على المباراة من البداية، وأوجد عدة فرص، لكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، كما عانى في نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم.

وأوضح مدرب النصر، أنه يجب تخطي هذه المرحلة الصعبة، وعدم خسارة المكتسبات التي حققها في الفترة الماضية، وقال إن الجميع يتحمل مسؤولية الخسارة، رافضاً الرد عن سؤال يتعلق حول إمكانية إقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة الرابعة في 7 جولات، لافتاً إلى أن هذا السؤال يمكن طرحه على الإدارة، وليس عليه شخصياً.

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