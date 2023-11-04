شباب الأهلي بمن حضر.. وكلباء ينهار في 10 دقائق

عاد شباب الأهلي من رحلة الساحل الشرقي بمكاسب عدة بعد الفوز العريض الذي حققه الفرسان على نمور كلباء بنتيجة 3 - 1، وتمثل أول المكاسب في اقتناص النقاط الثلاث والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعد التعادل المثير أمام النصر في الجولة الماضية، كما شارك شباب الأهلي جاره الوصل صدارة المسابقة برصيد 17 نقطة، وأثبت لاعبو الفرسان جاهزيتهم التامة للدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين الذي فازوا به النسخة الماضية، فضلاً عن المنافسة في بقية الألقاب المتاحة في الساحة، وبرهن مساعد مدرب شباب الأهلي رادوجي سميليانيتش بأن فريقه بمن حضر في ظل الغيابات العديدة التي أبعدت معظم نجوم الفريق على رأسهم الحارس ماجد ناصر، محمد مرزوق، ووليد عباس والبرازيلي جيسوس إلى جانب إصابة مؤنس دبور في أول ثلث ساعة من المباراة لكن البديل ماتيوس دي ليما لم يخيب ظن مدربه ليستغل الفرصة على أكمل وجه، وأحرز هدفاً وساهم بقدر كبير في الفوز، كما أن عارضة كلباء ردت له قذيفة صاروخية، ليبرهن تألق اللاعب ماتيوس دي ليما على أن دكة شباب الأهلي في أتم درجات الجاهزية وكل لاعب يتم الدفع به يؤدي الأدوار الملقاة على عاتقه، مما يساهم في إحداث التجانس والتناغم التام بين كل لاعبي شباب الأهلي.

تراجع

وفيما يتعلق بفريق كلباء، فإن أداء ((النمور)) تأثر بالغيابات العديدة وسط الفريق، حيث ظهر ذلك مع انطلاقة شوط المباراة الثاني الذي تعرضت فيه شباك الحارس عيسى الهوتي لثلاثة أهداف في أقل من 10 دقائق لتنهار المنظومة الدفاعية لمدرب كلباء فرهاد مجيدي، وكان من الصعب العودة للمباراة في ظل السيطرة المطلقة للضيوف على مجريات المباراة وحرص الجهاز الفني على نيل العلامة الكاملة واستعادة النغمة من جديد، ليطمئن شباب الأهلي جمهوره بهذا الانتصار قبيل القمة المرتقبة التي تجمعه بالعين في الجولة الثامنة.

وضع طبيعي

بدوره، قال محمد أحمد حمدون مدير فريق شباب الأهلي: الفريق عاد لوضعه الطبيعي بعد التعادل الأخير أمام النصر، ومن الصعوبة تحديد بطل المسابقة والدوري لا يزال في بدايته، لكن الحظوظ تظل موجودة بين أكثر من 4 أندية، وعن الفوز على كلباء قال: شباب الأهلي دائماً ما يجد صعوبة على أرضية ملعب كلباء من واقع النتائج السابقة، لكن لاعبي الفرسان تداركو الأخطاء هذه المرة وتمكنوا من تحقيق الانتصار في الشوط الثاني، لافتاً إلى أن الأهداف الثلاثة التي استهل بها فريقه شوط اللقاء الثاني هي التي منحت الفرسان العودة بالنقاط، معرباً عن أمله في تعافي المصابين، مشيراً إلى أن البدلاء يقومون بأدوارهم كاملة وينفذون خطة الجهاز الفني، مشدداً على ضرورة التحضير الجيد للقاء العين في الجولة المقبلة.

تركيز

من جانبه، قال فرهاد مجيدي مدرب كلباء: الفريق افتقد التركيز في الشوط الثاني وشباب الأهلي استغل الفرص وحقق الفوز علينا في ظرف 4 دقائق، وأقر أن الفريق الضيف كان الأفضل وعرف كيف يتفوق علينا ويعود بالنقاط الثلاث، يجب طي صفحة الهزيمة والتفكير في مباراة النصر المقبلة، اعتذر لجمهور كلباء على الهزيمة والتعويض قادم.

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