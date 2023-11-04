عودة البوسني داركو لقيادة العربي الكويتي بديلاً للألماني بردرايتش

قرر نادي العربي الكويتي تعيين البوسني داركو، لتولي مهمة المدير الفني للفريق، بديلاً للألماني بردرايتش، الذي تمت إقالته عقب خسارة الفريق أمام النصر 1 - 3 في الجولة السادسة لدوري زين، وسيتولى داركو المهمة بعد غدٍ، وسيقوم المدرب المساعد محمد السلمان بقيادة الفريق أمام الرفاع البحريني غداً في كأس الاتحاد الآسيوي. ويحتل العربي المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف الرفاع صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط.

إلغاء عقوبات

على جانب آخر، ألغت لجنة الاستئناف بالاتحاد الكويتي عقوبات لجنة الانضباط على النادي العربي عقب الأحداث التي شهدتها مباراته مع كاظمة ختام الموسم الماضي بعدما تقدم بطلب استئناف العقوبات، خاصة أنها تخالف نص المادة 66 من اللائحة، وفي الوقت نفسه قبلت اللجنة استئناف نادي الكويت، وعدلت عقوبات لجنة الانضباط.

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