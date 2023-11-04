سيدات الرجبي بطلات آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
في إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات، حقق منتخب سيدات الإمارات للرجبي، أمس، لقب بطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي المقامة في الدوحة، وتغلب على منتخب الهند 26 - 5 في النهائي، وكان منتخبنا وصل للمباراة النهائية بالفوز على منتخب غوام 26 - 5 في نصف النهائي، وقدمت اللاعبات أداءً استثنائياً خلال جميع مباريات البطولة.
وقالت فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي، إنّ الإنجاز يمثل نقطة تحوّل في تاريخ رياضة الرجبي للسيدات في الإمارات، ودليل على العمل الجاد والاستعداد الجيد للاعبات المنتخب والإرادة القوية للنجاح.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN04112023000110011019ID1107372741
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.