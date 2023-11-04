سيدات الرجبي بطلات آسيا

في إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات، حقق منتخب سيدات الإمارات للرجبي، أمس، لقب بطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي المقامة في الدوحة، وتغلب على منتخب الهند 26 - 5 في النهائي، وكان منتخبنا وصل للمباراة النهائية بالفوز على منتخب غوام 26 - 5 في نصف النهائي، وقدمت اللاعبات أداءً استثنائياً خلال جميع مباريات البطولة.

وقالت فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي، إنّ الإنجاز يمثل نقطة تحوّل في تاريخ رياضة الرجبي للسيدات في الإمارات، ودليل على العمل الجاد والاستعداد الجيد للاعبات المنتخب والإرادة القوية للنجاح.

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