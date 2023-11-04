عمار الجنيبي يعتزل التحكيم

أعلن الحكم الدولي، الدكتور عمار الجنيبي ((41 عاماً))، اعتزال التحكيم محلياً ودولياً، بعد مسيرة ناجحة استمرت 20 عاماً، مثل خلالها الإمارات عالمياً وقارياً ومحلياً، وكان خير سفير لكرة الإمارات في العديد من المنافسات الدولية. ويأتي قرار الاعتزال، بعد أيام من تكريمه من الاتحاد الآسيوي كأفضل حكم فيديو مساعد في القارة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة. ويعد الجنيبي، الذي نال الشارة الدولية في العام 2011، امتداداً لمشاركات عديدة لقضاة الملاعب الإماراتية في مونديال الأندية، في النسخة التي أقميت في أبوظبي، كما أدار نهائي الكأس الغالية مرتين، وشارك في إدارة منافسات كأس الخليج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز