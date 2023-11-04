‏الجزيرة بطل الناشئات في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

تصدر نادي الجزيرة، منافسات فئة الناشئات في اليوم الثاني للنسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بصالة مبادلة أرينا، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فيما حلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، ونادي بني ياس في المركز الثالث.

وحضر المنافسات وتوّج الفائزات، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وأحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة سعاد السويدي، نائب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية.

وتشهد البطولة اليوم، منافسات فئة الهواة (فوق 18 عاماً) من حملة الحزامين الأبيض والأزرق.

وقال عيسى هلال الحزامي، إنّ البطولة فعالية عالمية المستوى، سواء من حيث احترافية التنظيم، بقيادة عبد المنعم الهاشمي، أو عدد اللاعبين والدول المشاركة، وقال: من أكثر ما يميز البطولة، هو الحضور الجماهيري اللافت، لا سيما من العائلات، الذين يتوافدون لتشجيع أبنائهم وتحفيزهم، ويسهم هذا الاهتمام والتشجيع في المساهمة ببناء أجيال قوية، تملك مواصفات قيادية، وهذا بحد ذاته استثمار بالغ الأهمية للمستقبل.

وقالت أمل العفيفي: أشعر بكثير من الفخر والاعتزاز لتنظيم هذه البطولة المتميزة في أبوظبي، بتفاصيلها المختلفة، وما تمثله من قيمة رياضية ومجتمعية، على حد سواء.

وأشادت العفيفي، باللوحة الرائعة للجماهير في المدرجات، ما يعكس ارتباطها الوثيق بهذه الرياضة التي دخلت كل بيت إماراتي، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد اللعبة، والمتصلة بتعزيز انتشارها. وثمّنت العفيفي، حرص الاتحاد على تعزيز الجانب المجتمعي في بطولاته، إذ إن الجوجيتسو تمثل مشروعاً وطنياً يستمد قوته من المشاركة المجتمعية الفاعلة، ونجح الاتحاد في إيجاد منصة مثالية تجمع مختلف الثقافات.

شعبية

وأكد محمد المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، مدير البطولة، أن أداء الناشئات القوي يعكس تنامي شعبية هذه الرياضة حول العالم، وقال: بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تمثل منصة مثالية لمساعدة اللاعبات على التألق وتحقيق أهدافهن في الرياضة.

وأشاد المرزوقي، بالأداء القوي للاعبات الإمارات والتطور المستمر لأدائهن، نتيجة الاستفادة من المقومات الكبيرة التي توفرها القيادة الرشيدة، والتي تمثل الضامن الأول لتألق بنات الوطن.

تألق

وعبرت الإماراتية، فاطمة الكثيري، لاعبة نادي الوحدة للجوجيتسو، عن سعادتها بحصولها على الميدالية الذهبية عن فئة الناشئات وزن 44 كلغم. وتقدمت بعظيم الامتنان إلى القيادة الرشيدة واتحاد الجوجيتسو، لتوفير كل مقومات النجاح لبنت الإمارات، ما أهّلها إلى التألق، وتحقيق الانتصارات محلياً ودولياً.

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