وقت للقراءة وآخر للمعرفة



قراءة الكتب شيء عظيم، ومن الأمور التي تجعل حياة الفرد أفضل، فهي تساعدنا على اكتساب مصطلحات جديدة، كما أنها تقوم بتنمية مهارة التركيز لدينا، وفي الصفحة الواحدة من الكتاب قد نجد أنفسنا خضنا في غمار تجربة جديدة، واكتسبنا معلومات إضافية.

إن القراءة عمار للعقل وجسر نعبر من خلاله من فوق عقبات الحياة، عندما تقرأ كتاباً جيداً سوف تجد نفسك تكتسب العديد من الفوائد، لكن يوجد الكثير من الناس يعانون مع مسألة القراءة هذه الأيام، قد يقول أحدهم: «لا أجد وقتاً كافياً لقراءة الكتب»، ويقول آخر: «إن مستوى الكتب في تدنٍ، لم أجد كتاباً مناسباً»، لنكن صريحين مع أنفسنا، هل هذه المشاكل حقيقية؟ أم أننا نختلق الأعذار في موضوع لم نحاول التعامل معه؟ العديد من الناس يعانون من مشكلة عدم التركيز عند القراءة، أو حتى فقدان الشغف، فقد تكون أنت من أولئك الذين كدّسوا الكتب التي استهوتهم بعد أن تصفحوا بعض صفحاتها في المكتبة ثم قاموا بشرائها، وهي الآن على أحد الرفوف مكسوة بالغبار في منزلك، لكنك لا تزال تستمر بشراء الكتب التي تستهويك! في الحقيقة، يجب أن لا نقنع أنفسنا بمسألة أننا لا نجد وقتاً كافياً لقراءة الكتب، حيث إن القراءة لمدة عشرين دقيقة فقط قبل النوم كفيلة برفع حصيلتك الثقافية بقدر جيد، وفقاً لذلك في نهاية الأسبوع ستكون قد قرأت لمدة ساعتين وعشرين دقيقة، في نهاية شهر واحد ستجد نفسك انتهيت من قراءة كتاب متوسط الحجم، وفي سنة واحدة ستكون قد أنهيت 12 كتاباً، من المؤكد أن هذا العدد يعتبر بديلاً جيداً عن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفك المحمول الذي، من المؤكد، أنك تقضي عليه بضع ساعات يومياً، لك أن تتخيل ما استطعت إنجازه في عشرين دقيقة مستقطعة من تلك الساعات الطويلة.



الجانب الثاني في هذه القضية، هل فعلاً مستوى الكتب في تدنٍ؟ إن مجال الثقافة، مماثل ومشابه لأي مجال آخر، يوجد فيه منجزات عظيمة ومبدعة وخلّاقة، وتوجد أيضاً كتب هامشية سطحية، وفقاً لدراسة أجرتها اليونيسكو عام 2013، يتم إصدار ما يقارب من 2.2 مليون كتاب حول العالم سنوياً، لذا من البديهي أن يكون بينها كتب هامشية، لذلك من الصعب إقناع أنفسنا أن مسألة عدم القراءة وتأجيلها المستمر لوقت آخر، بسبب عدم وجود كتب تناسب ذائقتنا الثقافية، بل توجد كتب مناسبة لشخصيتك ولاهتماماتك في الحياة، لكن لم تبحث عنها بشكل جيد، أو لم تملك مهارة اختيار الكتاب المناسب لك.



أعتقد أنه يجب علينا أن نتوقف عن الحديث حول هذه المسألة بهذه البساطة، الأمر الوحيد الذي يجب عليك فعله الآن هو أخذ أحد تلك الكتب التي قمت باختيارها مسبقاً، ووضعها بجانب سريرك عوضاً عن هاتفك المحمول، لمدة عشرين دقيقة فقط، ومع مرور الأيام ستجد أنك تطالب بوقت أكثر، وستعود القراءة لتكون أحد أنشطتك المحببة. القراءة فعل تنويري للإنسان، بواسطتها تحققت المنجزات والمعجزات، ومن خلالها قامت الحضارات وانتشرت العلوم، هناك مقولة تنسب للفيلسوف الصيني الشهير كونفوشيوس: «مهما كنت تعتقد أنك مشغول، لا بدّ أن تجد وقتاً للقراءة، وإلا سلّم نفسك للجهل الذي قضيت به على نفسك».