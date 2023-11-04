جولة العلم ومفاجآتها

في يوم العلم الإماراتي الخفاق المرفرف الشامخ تأتي جولة جديدة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي الجولة السابعة، وكأنها من فرط إثارتها ومفاجآتها، كانت المفاجأة الأبرز التي حققها فريق حتا على حساب فريق الإمارات في عقر داره برأس الخيمة، عندما أمطر مرماه برباعية مقابل هدفين ليحقق بها فوزه الأول هذا الموسم بعد الخسارة في الجولات الست السابقة، ويودع في رصيده أول ثلاث نقاط، بعد أن كدنا على مدار الجولات الماضية نجزم بهبوطه المبكر للدرجة الأولى، حتى أن هناك من قال إنه هبط بالفعل قبل أن يلعب!! ولم تتوقف مفاجآت جولة العلم عند هذا الحد بل زادت في أكثر من موقع آخر، ولم لا، وها هو فريق البطائح المتألق يفاجئ النصر في استاد المكتوم بدبي ويهزمه بهدفين نظيفين، وهو الذي كنا اعتقدنا إنه تجاوز الآم الماضي عندما فاز على العين ثم تعادل مع شباب الأهلي، لكننا للأسف شاهدنا اللاطموح تنتقل عدواه من الملعب إلى المدرجات الخالية وبالعكس.

كلمات أخيرة

أروع مشاهد جولة العلم، تجلت لجماهير الوصل عندما فاز فريقها فوزاً رائعاً على العين وبالثلاثة وأفقده الصدارة التي لم يجلس عليها سوى جولة واحدة على غير العادة بسبب التألق الملحوظ لفريق الوصل ومدربه وجماهيره ومن خلفهم إدارته.

ولم يشأ فريق شباب الأهلي إلا إن يشارك في احتفالات العلم على طريقته الخاصة، ففاز فوزاً سريعاً ملفتاً على اتحاد كلباء في عقر داره وبين جماهيره ليزاحم الوصل في أجمل مشهد، وهو مشهد الصدارة.