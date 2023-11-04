خططنا لعيش تجربة أفضل

في مقدار الوقت المحدود المتاح لنا لنعيشه في هذه التجربة الأرضية، ومع حركة العالم المتسارعة تأتي الأسئلة المهمة والمطروحة، في كيف لنا أن نعيش أفضل تجربة في هذه الحياة؟ وكيف من الممكن أن نصنع فارقاً وإرثاً نتركه وراءنا؟ وكيف نختار الجودة التي سنقضي بها أيامنا؟

بالتأكيد لا توجد إجابة واضحة وصحيحة عن جميع الأسئلة السابقة، ولكن الأهم من ذلك هو أن تكون لنا فلسفتنا الخاصة ومحاولة الإجابة والاجتهاد في ترتيب أولوياتنا في هذه التجربة.

تحديد الأهداف والأولويات والمسار هو الخطوة الأولى لعيش أفضل تجربة.

أولاً، معرفة نقاط قوتنا واستثمارها بالشكل الأمثل يزيدان من فرص نجاحنا، ويجعلاننا أكثر استعداداً لعيش تجربة أرضية جيدة. كلما كانت إسهاماتنا وعطاؤنا من مخزون قوتنا، كنا أكثر استدامة في نجاحاتنا وقدرة على اصطياد الفرص التي تتواءم وأهدافنا. معرفة نقاط القوة تعني التوقف عن عيش حياة متواضعة لا تتناسب وأهدافنا.

ثانياً، لا تخلو الحياة من خوض المعارك وعلى عدة جبهات. وتأتي هنا أهمية اختيار المعارك، وأن نكون انتقائيين في المواجهات التي نضع فيها أنفسنا. خوض جميع المعارك التي نواجهها يعني الفشل الحتمي، وعدم تحديد المعارك مسبقاً يعني التشتت، والتشتت عبارة عن قوة تدميرية يجب القضاء عليها بالتركيز على الأولويات، بتحديد المعارك التي تستحق الخوض أكثر من غيرها.

ثالثاً، التحلي بالفضول الشديد والانتباه للتفاصيل التي تلامس شيئاً ما في دواخلنا يعد مهماً لعيش تجربة مميزة. الفضول هنا لا يعني التدخل في شؤون الآخرين، بل يعني عدم العيش بافتراضات مسبقة لا تخضع للمراجعة، ويعني أيضاً التحلي بسعة الأفق والاستمرار بالتعلم والتطوير من ذواتنا لعيش تجارب غنية، تضيف حيوات إلى حياتنا. ماذا لو قمنا بالبحث عما يجعلنا مشتعلين للعطاء والإنتاج؟ ماذا لو قمنا بتصميم تجربتنا المميزة التي تلهم الآخرين؟ ماذا لو قمنا بمواءمة شغفنا وفضولنا لخلق تجربة من الصعب أن تتكرر؟