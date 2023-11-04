قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد القائمة الجديدة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي هو صفحة جديدة من العمل المؤسسي للسلطة التشريعية بعد نتائج الانتخابات والتعيينات التي صدرت، حيث أصبحت القائمة واضحة وتضم عدداً من أفراد الأسرة الرياضية، وهو ما يزيدنا تفاؤلاً فيما يخصنا نحن الرياضيين من الدعم المعنوي والأدبي.

وتتمثل الأسرة الرياضية في المجلس سواء كلاعبين أو إداريين سابقين بالكفاءة والخبرة والدراسة، ليصبحوا بالفعل مؤهلين لعضوية المجلس الوطني، شرف كبير يتمناه الجميع، مع التوفيق في خدمة البلاد والعباد، وأرى أن ما يميز المجلس الحالي أن الرياضيين لديهم خبرات عمل في كل الهيئات الرياضية، سواء الأندية أو الاتحادات أو المجالس، وحتى رابطة دوري المحترفين، يدركون المعاناة التي تواجه قطاعنا الرياضي، وما يسعدنا أيضاً أن الذين فازوا بمقاعد البرلمان نالوا ثقة المجتمع، ولعل المشاركة في البناء والتطوير والتنمية مسؤولية وطنية للجميع،

لا سيما وأن أعضاء المجلس الوطني الرياضيين لهم القدرة على التأثير الإيجابي على الساحة، وتقديم أنفسهم بالشكل المطلوب، ومتابعة ما يجري في الرياضة من هموم وشجون يدركونها جيداً، ويعلمون كل صغيرة وكبيرة، عليهم تفعيل دور اللجنة الخاصة بالشباب والرياضة ببرامجهم، نظراً لأهمية دور اللجنة بوصفها سلطة تشريعية في القضايا التي تخص الشباب، الذي يحتاج إلى تفعيل دوره بالمجتمع لتلبية احتياجاته السلوكية والفسيولوجية، لأن القطاع يمثل خط الحماية والدفاع للأمن الداخلي متى ما وجد التوجيه الأمثل، وتمت مراعاة احتياجاتهم، فالشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، فهل تتحقق الأمنيات بأن نرى الأجواء الرياضية قد حولت بوصلتها للتغير نحو بناء مستقبل أفضل؟.

المجلس له من الصلاحيات الكبيرة ما يمكنه من وضع آليات عمل صحيحة لكل مؤسساتنا الرياضية، وهذا بالفعل ما نريده منكم، وصفحة جديدة. والله من وراء القصد.