الشاعرة ومدينتها

جمعتني الظروف في شهر يونيو الماضي بالشاعرة الكورية الشهيرة (كيم سينغ هي) أثناء مشاركتي في معرض سيول الدولي للكتاب، حيث تعتبر الشاعرة ((كيم)) الأم الروحية لشاعرات المستقبل، لكن النقاد غالباً ما يوجهون لها نقداً قاسياً، حين يصفون لغتها بالمتطرفة، بسبب نقدها الحاد لأطر ومظاهر الحداثة والحضارة الرأسمالية في مدينة سيول الحديثة، التي لا تقيم وزناً لاحتياجات الإنسان البسيط، والعامل الفقير، والمرأة تحديداً التي تتعرض للكثير من الأذى، ما يجعلها مدينة قاسية ومضادة للحياة، والإنسان من وجهة نظرها!

إن هذه الشاعرة، رغم تقدمها في العمر، إلا أنها ككل الشعراء، لديها حساسية نفسية عالية وهشاشة في مواجهة قسوة الأمكنة، كما أن لديها موقفاً مضاداً من مظاهر الرأسمالية تعبر عنه في كل قصائدها.

إنها، لم تخترع مدينة من الخيال لتوجه لها نقدها الشديد، بل اتخذت من مدينة سيول مكاناً تدين من خلالها مرارة هذا العالم وقبحه وبحثها الدؤوب عن الأمل في كل شيء، لأنها ترى أن مدن الحداثة هي في الحقيقة مدن مضادة للإنسان، الذي لا يتطلب كل هذه المظاهر الفاقعة من البناءات والصناعات والأموال بقدر احتياجه للطبيعة والأمان والحب والحقوق، وعليه فقد اخترعت في ديوانها ((الأمل وحيداً)) والذي ترجم للعربية، جزيرة أسمتها ((جزيرة كريدو)) ورسمت فيها الشكل الإنساني للحياة والمكان الذي تحلم بالعيش فيه.

وفي الوقت الذي يهرب الكثير من أدباء العالم من نقد واقعهم تخوفاً أو تحرجاً ربما، وحرصاً على عدم الاصطدام مع النقاد والقراء، كي يضمنوا تواجدهم وحضورهم في الساحة الأدبية وانجذاب الجمهور لهم، فإن هذه الشاعرة لا تهرب أبداً، إنها وبرغم هدوئها الشديد وابتسامتها الدائمة، لا تهرب من حكايتها ولا من مدينتها التي تراها رمزاً للكآبة وسبباً من أسباب الإحباط والفشل والصراعات والانتحار، وهي بذلك تعبر عن إدانتها لمظاهر الرأسمالية الفجة وتأثيراتها على الإنسان أكثر من كونها تعبر عن كراهيتها أو نفورها من مدينتها التي لم تغادرها أو لم تفكر في مغادرتها يوماً.