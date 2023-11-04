مآلات القصف العشوائي في غزة

سيذكر التاريخ يوماً أن أم الخطايا التي أدت لتفاقم الصراع الدامي على أرض فلسطين، ومخاوف تدحرجه واندياحه إلى المحيط الإقليمي، انطلاقاً مما تسمع الدنيا وترى في غزة الآن، كانت تغييب حلول ومبادرات التسوية السلمية للمسألة الفلسطينية، استناداً إلى القانون الدولي والقرارات الأممية.

سيقال ذات يوم بأن القوى الفاعلة، ذات السطوة والنفوذ في ((المجتمع الدولي))، والأطر التنظيمية الساهرة على إقرار السلم والأمن في عالمنا، مهدت سبلاً ورسمت خرائط طريق للتسوية، لكنها أودعت تطبيقها لطرفي الصراع وأوت إلى الظل.. متخذة مواقع المتفرجين وأدوار المحرضين أو الداعمين لأحد الطرفين..

حين تجلت نذر فشل هذا المشهد وعبثيته، لا سيما خلال الثلاثين عاماً الماضية، وصار نزيف الدم شلالاً، كان المطلوب ولعله ما زال، هو أن تدق هذه القوى على الطاولة، مفصحة عن رؤيتها لكيفية تنفيذ الحلول عملياً. الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيه متسع وخطوات تفصيلية لمثل هذا التصور.

لكي يحدث هذا السيناريو في سياق جولة الصراع العصيبة التي نعاين في هذه الآونة، ولا يمسي مجرد ذكرى يجري استحضارها بعد فوات الأوان، لا بد من تحقق شروط..

منها وأهمها بلا حصر، تخلي الفواعل الذين نقصد، وفي طليعتهم أعضاء مجلس الأمن الدائمين، عن إخضاع المسألة لبعض مخططاتهم وأجنداتهم الاستراتيجية وخلفياتهم الأيديولوجية وقناعاتهم العقائدية وانحيازاتهم السياسية.. هذا بالإضافة إلى أنسنة الحالة الفلسطينية، وتنحية شعبها وما تم إقراره له من حقوق، عن مزايداتهم ومناقصاتهم.

من دوافع الأسى والغضب أن عالمنا بعيد جداً عن التعاطي مع مثل هذه الوصفة، الأكثر معقولية ومنطقية لاجتراح التسوية.. ولنتأمل مثلاً، كيف أن كل الأرواح التي أزهقت مؤخراً على أرض فلسطين التاريخية، والحالة المأساوية لقطاع غزة، على مستوى يفوق خيال أي مبدع تراجيدي، لم تشفع لدى كبار مجلس الأمن لأجل التوافق على وقف ولو غير دائم لإطلاق النار، ناهيك عن اشتقاق سبل المضي إلى السلام الدائم.

الأنكى من ذلك أن الجولة الجارية شهدت انتكاس الشق الأكبر من خطابات أطراف الصراع المباشرين أولاً، ومداخلات قطاعات من القوى الداعمة لهم تالياً، إلى المفردات التي عهدناها في أيام الصراع الأولى، وبعضها يعود إلى أكثر من مئة عام.

كيف لا، وهناك من ارتدوا بذاكراتهم بعيداً إلى الخلف، مشيرين إلى أنهم بصدد تجدد الصدام الحضاري بمذاقه اللاهوتي القديم بين الشرق والغرب! ساعد على هذه التغذية الاسترجاعية غير البريئة وغذاها فيما يبدو، سرعة اصطفاف العواصم الغربية خلف إسرائيل، وعزل الصدام المتفاعل عن جذوره التاريخية والحقوقية..

وليس بلا مغزى في هذا الشأن، أن البعض لا يبالغ كثيراً حين ينظر باستهجان إلى الدور الأمريكي الصارم في تعزيز المعالجة الإسرائيلية بلا حدود.. ويصل به الحال إلى الدهشة والتهكم بالقول إنه لم يبق على الزعماء الغربيين عموماً، الذين تقاطروا تباعاً إلى ((الشرق الأوسط))، سوى أن يضعوا الخوذات ويسجلوا الحضور في الميدان.

تقديرنا أن مثل هذا المشهد، بمحتوياته التي انطوت جهرة وخفية على خطوات متحيزة، لدعم أحد الأطراف مادياً ومعنوياً بشيكات على بياض، وتمت ترجمتها في تعطيل مداخلات مجلس الأمن، كان وما زال أقرب إلى الاحتشاد العاطفي المتعجل منه للمواقف المنطقية العقلانية المتأنية.

وهذا تموضع يقدم، من ناحية، مادة فعالة لتقوية معسكر من يوصفون بالتطرف في عموم المنطقة، ويبحر من ناحية ثانية بآمال التسوية السلمية بمسافة شاسعة عن شواطئ الأمان.

من شأن موقعة غزة، والواقع على هذا المنوال البالي، أن تضيف الكثير إلى تعقيدات الصراع على أرض فلسطين وضفافها الإقليمية.

. فما يقصف اليوم ويضيع هناك، بقسوة لا نظير لها ومن دون تدبر في العواقب، ليس فقط الكثير من الأنفس والثمرات، وإنما مبادئ القوانين الدولية العامة والإنسانية والقرارات والمبادرات السلمية الأممية، وأدوار الأمم المتحدة ومقامها الرفيع، ومصداقية بعض القوى الرابضة على قمة النظام الدولي.

والجهود التي بذلت مطولاً لإقرار السلم والأمن في رحاب منطقة شديدة الحساسية بالنسبة للأمن والسلم العالمي، وأشياء أخرى كثيرة يضيق المقام عن الاستطراد إليها.. فهل من مذكر ومستدرك؟!