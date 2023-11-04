للقارة السمراء حصة في أصيلة

يأبى منتدى أصيلة الثقافي الدولي، إلا أن ينتصر للقارة السمراء، فلا يمر موسم من مواسمه إلا وتكون لأفريقيا فيه حصة معلومة.

والحصة المعلومة ليست في كل موسم جديد فقط، ولكنها أيضاً في أرض مدينة أصيلة نفسها، حيث تنام هناك على كتف المحيط الأطلنطي هادئة حالمة.

وإذا كنت أنت في أصيلة فسوف تمر على حديقة صغيرة تقع على يسار مدخل الجزء التاريخي من المدينة، فإذا اقتربت من باب الحديقة تبين لك أنها تحمل اسم الشاعر الكونغولي تشكايا أوتامسي، وإذا اقتربت أكثر من اللافتة التي تحمل اسمه، تطالع أشعاراً له منقوشة على لوحة رخامية، ومنها هذا الشطر الشعري الذي يقول فيه: الليل آت.. روحي متأهبة تماماً.

هذا عن حصة الأرض، فماذا عن الحصة الأخرى في فضاء موسم هذه السنة الذي لملم أوراق دورته الرابعة والأربعين في 26 من الشهر الماضي؟.

جرت الحصة الأخرى في قاعة الموسم على خطين، أحدهما راح يتطلع إلى منطقة الصحراء الكبرى، التي تمتد من شرق القارة السمراء إلى غربها، ثم يتساءل عن الطريقة التي يمكن أن تنتقل بها هذه المنطقة من مربع التفكك الذي يوشك أن يضرب بعض دولها إلى أفق السلام الدائم.

ومن الانهيار الذي يخيم كأنه الكابوس على البعض الآخر من دولها، إلى الإقلاع نحو عملية تنموية تنتظرها الصحراء الكبرى وتحتاجها؟. أما الخط الثاني فيتوقف أمام التفاعل الحاصل بين أفريقيا والغرب هذه الأيام، ويدعو إلى أن تغادر العلاقة بينهما ما كان في الموروث إلى ما يمكن في المأمول.

وحتى تكون المعاني محددة أمامنا، فلا نتحدث عن شيء وينصرف ذهن القارئ إلى شيء آخر، فإن الطرح النظري للمنتدى، يميز في الصحراء الكبرى بين مجالات إقليمية ثلاثة: الصحراء الشمالية الممتدة من غرب النيل وجنوب البحر المتوسط في مصر وليبيا والسودان، والصحراء الساحلية الممتدة من موريتانيا إلى دار فور، وصحراء الشرق الأفريقي الممتدة من الصومال إلى جنوب البحر الأحمر عبر جيبوتي.

والغرب الذي يعنيه المنتدى وهو يتعرض للشأن الأفريقي قسمان: قسم يضم الولايات المتحدة وكندا في أمريكا الشمالية، وقسم يضم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في القارة العجوز.

إذا كان هذا هو تصور الموسم الرابع والأربعين المنقضي لأصيلة، فربما يكون الموسم الخامس والأربعون في حاجة إلى أن يبحث في العلاقة بين أفريقيا والعالم على مستوى آخر، لا لشيء، إلا لأن علاقتها بالغرب إذا كانت مهمة، فعلاقتها بالروس والصينيين لا تقل أهمية، بل قد تكون أهم، لأن الصين كانت أسبق من الغرب إلى قارتنا في الأفق المنظور، ولأن الروس كانوا أسبق أيضاً إلى التفتيش عن مناطق في أفريقيا للسطوة والنفوذ.

الغرب أقدم في أفريقيا إذا ما قسنا الأمور على ما جرى في العصور القديمة، ولكنه عندما عاد في أيامه المعاصرة وجد الصين جالسة في القارة السمراء تنتظره، وصادف في سبيله الروس وهُم يسارعون إلى حجز مقعد في الأراضي الأفريقية.

وعندما وقع انقلاب النيجر صيف هذه السنة، كانت المفارقة أن حضور الروس لدى نظام الحكم الجديد بدا أقوى من الحضور الفرنسي بكثير، وكان الذين يخرجون في الشوارع النيجرية لتأييد النظام الجديد يرفعون أعلامهم الوطنية ومعها الأعلام الروسية.

ولم يجد الفرنسيون مفراً ليس فقط من سحب قواتهم الموجودة في العاصمة نيامي، ولكنهم سحبوا السفير مع القوات، وكان خروج السفير شهد نوعاً من الدراما السياسية غير المسبوقة، عندما أعلنته سلطات النيجر شخصاً غير مرغوب فيه وطلبت منه أن يغادر، فلما رفض المغادرة أسقطت عنه الحصانة الدبلوماسية وكلفت الشرطة بالتعامل مع الموضوع.

ولم يكن المشهد يخلو من هزيمة غربية نسبية في أفريقيا، بقدر ما كان تعبيراً عن هزيمة فرنسية تجرعتها فرنسا وكأنها تتجرع كأساً من السم، ولو اقتصرت المسألة على النيجر وتوقفت عند حدودها لهان الأمر على الفرنسيين ومن ورائهم الغربيون، ولكن حكومة إيمانويل ماكرون كانت من قبل قد واجهت في مالي وبوركينا فاسو بعضاً مما واجهته في النيجر.

وقد بدا المشهد في مجمله وكأن عملية من عمليات الإزاحة تتم في أفريقيا، لأن فرنسا كانت كلما غادرت موقعاً من مواقعها التقليدية في القارة اكتشفت أن موسكو تتقدم لتملأه وتتربع فيه، وكان الروس وكأنهم يخففون الضغط على الجبهة الأوكرانية، بفتح جبهة ثانية في الصراع مع الغرب، وكانت القارة السمراء ولا تزال هي الميدان المفتوح لهذه الجبهة الثانية!.

المغرب يحرص على محيطه العربي بالدرجة التي يقبض بها على امتداده في أفريقيا، وليس الحضور الأفريقي المتجدد في منتدى أصيلة سوى مرآة يتجلى فيها هذا الحرص على قدر ما هو متاح، ولا تزال في علاقة القارة بالعالم المتصارع عليها حلقات سوف تأتي، وفيها لن يكون الغرب بمعناه المشار إليه وحيداً يصارع أفريقيا وتصارعه، ولكنه سيكون مصارعاً بين مصارعين.

لم تحضر القارة السمراء في منتدى أصيلة، إلا لأن تجليات الحضور الغربي في أفريقيا كانت ولا تزال متنوعة، ولكن هذا الحضور يظل حلقة أضيق ضمن نطاق أوسع يضم الغربيين، مع الروس، مع الصينيين، وجميعهم يتصارعون فوق أرض واحدة، وهذا ما سوف يجدد انشغال المنتدى بالقارة في دورة مقبلة.