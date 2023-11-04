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رئيس COP28 يرحب باتفاق اللجنة الانتقالية لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار

11/4/2023 7:25:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


رحب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 بالاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق الخسائر والأضرار اليوم في أبوظبي والذي تضمن توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله ما يُمهد الطريق لإنجاز اتفاق بشأنه في دبي خلال COP28.

وأشار معاليه في تصريح له إلى أن حياة مليارات من البشر وسُبل عيشهم المُهددة بسبب تداعيات تغير المناخ تعتمد على تنفيذ هذه التوصيات.

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