رئيس COP28 يرحب باتفاق اللجنة الانتقالية لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 بالاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق الخسائر والأضرار اليوم في أبوظبي والذي تضمن توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله ما يُمهد الطريق لإنجاز اتفاق بشأنه في دبي خلال COP28.
وأشار معاليه في تصريح له إلى أن حياة مليارات من البشر وسُبل عيشهم المُهددة بسبب تداعيات تغير المناخ تعتمد على تنفيذ هذه التوصيات.
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