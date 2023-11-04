مشاركة عربية فاعلة بمبادرات جديدة في«كوب28»

تعتزم دول عربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ((كوب28))، إطلاق مبادرات مناخية جديدة واستكمال عدد من مبادرات تم الإعلان عنها سابقاً، إذ يوفر ((كوب28)) فرصة كبيرة للدول العربية لتعزيز جهودها والمشاركة الفاعلة بإيجاد حلول عادلة لتحديات التغير المناخي.

وتدعم الدول العربية تنفيذ اتفاق باريس الذي تم إقراره في مؤتمر ((كوب21)) ومستهدف صافي الانبعاثات الصفري وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة تغيرات المناخ للموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

ورغم أن مساهمة الدول العربية في انبعاثات الكربون محدودة إلا أن المنطقة العربية تأتي بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ، حسب صندوق النقد العربي. وباستضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ((كوب28)) من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل ، تبلغ حصة الدول العربية على صعيد استضافة قمم المناخ 18 % بعدد 5 نسخ من إجمالي 28 نسخة لمؤتمر المناخ انطلقت أولها عام 1995.

وكانت المغرب أول دولة عربية تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ ((كوب7)) في عام 2001، فيما استضافت قطر ((كوب18)) في عام 2012، والمغرب للمرة الثانية ((كوب22)) في عام 2016، وتلتها جمهورية مصر العربية باستضافة ((كوب27)) في نوفمبر2022.

المجموعة العربية

وتعد الدول العربية (وعددها 22 دولة) إحدى مجموعات التفاوض الرئيسية في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب)، وتنظم المجموعة اجتماعاً قبل اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ، وفق تقرير ((مفاوضات الدول العربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ))، الصادر عن مؤسسة فريدريش ايبرت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأفاد التقرير أن المجموعة العربية تجتمع بشـكل يومـي فـي ((كوب)) لوضع الاسـتراتيجيات بشـأن مواقفهـا، لافتاً إلى أن جميع أعضاء المجموعة العربية جزء من مجموعات أخرى مثل المجموعة الأفريقية ومجموعة 77G + الصين.

طاقة متجددة

تصاعد تبني الدول العربية لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، من أجل تنويع مصادر الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما قامت هذه الدول بتوسيع دورها فيما يسمى بالتدابير التعويضية مثل زراعة الأشجار وتقنيات احتجاز الكربون وإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون في إطار الاقتصاد الدائري، وفق تقرير صندوق النقد العربي:

((رؤية حول الموقف تجاه تغيرات المناخ وخيارات السياسات - الطريق إلى ((cop28)).

تنسيق عربي

وخلال ((كوب27)) الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تعهدت الغالبية العظمى من أعضاء مجموعة التنسيق العربية (ACG) بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار وذلك للتصدي لأزمة المناخ العالمية. وتضم المجموعة صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

الشرق الأخضر

ويتزايد التعاون العربي في مجال المناخ عبر مبادرات عدة أبرزها مبادرة ((الشرق الأوسط الأخضر)) للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط. وتستهدف المبادرة دعم جهود المنطقة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 10 % من المساهمات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60 %.

وتعمل المبادرة على زراعة 50 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط بما يعادل 5 % من هدف التشجير العالمي والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية حول العالم بـ2.5 %.

عشرات المبادرات

أطلقت الإمارات عشرات المبادرات الوطنية والإقليمية في قطاعات أبرزها ((الفضاء والبيئة والصحة والطاقة)) لتعزيز مسيرة النمو المستدامة وتحقيق الحياد المناخي 2050، كما تعمل الإمارات على ترسيخ دورها الريادي في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم.