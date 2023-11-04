«ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية يستقطب شركات التطوير العقاري الداعمة للاستدامة

ضمت الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية، شركة ((داماك العقارية)) إلى قائمتها الحافلة بآلاف الشركات العارضة المحلية والعالمية المتخصصة في الطاقة، والمياه، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، والمدن المستدامة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتبرز ((داماك العقارية)) خلال ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية أحدث تقنياتها وابتكاراتها وحلولها في مجال المباني الذكية، كما تستعرض جهودها لدمج أفضل الممارسات المستدامة في مشاريعها الحالية والمستقبلية، ومنها تركيب محطات ((الشاحن الأخضر)) للمركبات الكهربائية في مشاريعها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

واستخدام أنظمة إعادة التدوير، وأنظمة الري المستدامة وأنظمة التهوية لاستعادة الطاقة، وأنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية.

كما تسلط الشركة الضوء على مجمّعها السكني ((داماك لاجونز))، المشروع الذي يسعى للحصول على التصنيف الذهبي- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من مجلس المباني الخضراء في أمريكا، ليصبح بذلك أول مجمّع سكني فاخر في الدولة الإمارات يحصل على هذا التصنيف ضمن نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) .

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية:

((يسهم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، من خلال دعمه للتقنيات والمبادرات والمشاريع الخضراء والمتجددة، في تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيس الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي.

وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة. ويسعدنا اختيار شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية للمعرض ليكون منصتها المثالية لازدهار أعمالها، والالتقاء بآلاف الشركات والعارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار من مختلف أرجاء العالم، لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق.

وتكتسب هذه الدورة من ((ويتيكس)) ودبي للطاقة الشمسية أهمية بالغة، فهي تسبق بأيام استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28)).

من ناحيته، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية حول مشاركة داماك الأولى في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: ((يشكل هذا العام علامةً فارقة في تاريخ معرض ويتيكس، الذي يعزز من جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، ويدعم الرؤية المستقبلية لقيادتها الرشيدة في خلق مستقبلٍ أفضل)).