تجميد مؤقت لأمر يمنع ترامب من التداول في قضية «انتخابات 2020»

جمّدت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، بشكل مؤقت، قراراً يمنع ترامب من التداول جزئياً في القضية التي تنظر فيها، حتى الانتهاء من الاستماع للمرافعات.

وأصدرت القاضي، تانيا تشاتكان، أكتوبر الماضي، قراراً يمنع ترامب من التهجم علناً على المدعين العامين، وموظفي المحكمة، والشهود، قبل محاكمته في مارس المقبل بتهمة قلب نتائج انتخابات 2020.

وكان ترامب وصف تشاتكان في تصريحات علنية ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها ((قاضٍ كارهة له)).

فيما منعت تشاتكان ترامب من التهجم علناً على المدعي الخاص، وموظفي المحكمة، والشهود، إلا أنها لم تمنعه من التعليق على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أو وزارة العدل، أو العاصمة.

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