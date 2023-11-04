الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزي في ضحايا الزلزال

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع نيبال، في ضحايا الزلزال الذي ضرب غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية نيبال، وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقي ما لا يقل عن 132 شخصاً حتفهم في زلزال ضرب خلال الليل منطقة نائية غربي النيبال، وفق حصيلة جديدة أمس صادرة عن السلطات، فيما تبحث فرق الإغاثة عن ناجين محتملين بمؤازرة القوى الأمنية.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 6.5 درجات، أقصى غربي البلاد، الواقع في جبال هملايا في وقت متأخر أول من أمس، على عمق 18 كيلومتراً وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وحدد مركزه على بعد 42 كيلومتراً جنوبي جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التيبت.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية النيبالية، نارايان براساد بباتاراي، لوكالة ((فرانس برس))، إن ((92 شخصاً قضوا في جاجاركوت، و40 في روكوم)) وهما أكثر إقليمين تضرراً جراء الزلزال في مقاطعة كارنالي الحدودية.

وصرح الناطق باسم الشرطة الوطنية النيبالية، كوبر كاتايات، أن السلطات أحصت إصابة أكثر من 100 شخص آخرين بجروح في الإقليمين.

فيما نشرت تعزيزات للقوى الأمنية؛ للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، على ما قال الناطق باسم شرطة مقاطعة كارنالي، غوبال شاندرا بهاتاراي، لـ((فرانس برس)).

وأضاف: ((نقل المعلومات صعب؛ كون هذه المناطق نائية. فبعض الطرقات مقطوعة؛ بسبب الأضرار اللاحقة، لكننا نحاول الوصول إلى المنطقة بسبل أخرى)).

وتهافت السكان إلى مستشفى منطقة جاجاركوت ناقلين الجرحى. بينما تظهر صور ومقاطع مرئية، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، سكاناً يفتشون بين الأنقاض في الظلام؛ لانتشال ناجين من بين أنقاض المباني المنهارة. ويمكن رؤية منازل طينية مدمرة أو متضررة وناجين بقوا في العراء؛ لحماية أنفسهم من انهيارات محتملة، بينما كانت تسمع صافرات سيارات الإسعاف.

وأعرب رئيس الوزراء النيبالي، بوشبا كمال، الذي وصل السبت إلى المنطقة المتضررة عن ((حزنه العميق للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الزلزال)).

هزات ارتدادية

وأعقبت الزلزال، بعد ساعات، هزات ارتدادية عدة بقوة 4 درجات في المنطقة نفسها، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، شعر بها سكان نيودلهي الواقعة على بعد 500 كيلومتر من مركز الزلزال. كما أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن ((حزنه العميق)) للخسائر البشرية في النيبال. وأضاف: ((الهند متضامنة مع الشعب النيبالي، ومستعدة لتوفير أي مساعدة ممكنة)).

وغالباً ما تشهد النيبال زلازل، إذ تقع على فالق جيولوجي كبير، تغوص فيه الطبقة التكتونية الهندية بالطبقة الأوراسية لتشكل سلسلة جبال هملايا.

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