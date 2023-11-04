قصف متبادل على الحدود بين إسرائيل ولبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنه شن غارات جوية على أهداف لحزب الله، بعد هجمات شنها الحزب ورفع فيها نوعية الأسلحة المستخدمة.

وذكر مصدر لبناني، أن الحزب أطلق صاروخاً قوياً لم يُستخدم بعد في القتال، قائلاً إن الصاروخ أصاب موقعاً إسرائيلياً عبر الحدود من بلدتي عيتا الشعب ورميش.

وأفادت مصادر أمنية وشهود من لبنان، بشن إسرائيل بعض أعنف هجماتها حتى الآن. وقال فؤاد خريس من بلدة الخيام، إن القصف اشتد بشكل عنيف، من حزب الله ومن إسرائيل. وأضاف: ((أربع قذائف على أطراف بلدة الخيام ولا إصابات)).

وأعلن حزب الله، أنه استهدف ((في أوقات متزامنة))، 5 مواقع عسكرية إسرائيلية ((بالصواريخ والأسلحة))، قبل أن يعلن لاحقاً أن مقاتليه استهدفوا ((موقع العباد بالصواريخ والأسلحة ودمروا قسماً من تجهيزاته)).

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنّه رداً على إطلاق النار من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بقصف طائرات مقاتلة من سلاح الجو أهدافاً للحزب خلال الساعة الماضية.

وقال الجيش، إنه ((قصف أهدافاً تشمل البنية التحتية ومواقع تخزين الصواريخ والمجمع العسكري التابع لحزب الله)).

وزار وزير الدفاع الاسرائيلي، يوآف غالانت، أمس، الحدود مع لبنان، وأجرى تقييماً للوضع في مركز قيادة الفرقة 146 في الجيش، واطلع على الإجراءات المتخذة، وفق مكتبه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز