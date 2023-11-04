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قرقاش: الإمارات تبذل ما في وسعها للتوصل إلى هدنة إنسانية

11/4/2023 7:25:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تبذل ما في وسعها لدعم الجهود العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل لهدنة إنسانية، وأن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منخرطة بشكل كبير في الجهود الدبلوماسية والإنسانية المتعلقة بالحرب في غزة.

وقال معاليه، إنه يتعين على الولايات المتحدة الضغط من أجل إنهاء الحرب في غزة سريعاً، ووضع استراتيجية جديدة. وأضاف أن سياسة الاحتواء التي انتهجتها إسرائيل على مدى العقدين الماضيين، في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لم تؤتِ ثمارها، ودعا إلى اتباع نهج جديد في ما يتعلق بمسائل اللاجئين والحدود والقدس الشرقية.

وقال معاليه، خلال مؤتمر في أبوظبي، إنه سيتم قياس النفوذ الأمريكي ((بالمدى الزمني لانتهاء هذه الحرب، وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل)). وأضاف أن القياس كذلك سيكون على ما إذا كان في الإمكان اتباع منهجية أخرى لحل المشكلات. وأضاف أنه يجب عدم استمرار هذه الأزمة، وخصوصاً الجانب الإنساني، وعدم العودة إلى سياسة الاحتواء القديمة قبل السابع من أكتوبر.

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