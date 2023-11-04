قصف إسرائيلي يطال مدرستين لإيواء النازحين في غزة

طالت الضربات الجوية الإسرائيلية، نازحين في مدرستين للإيواء في غزة، فيما نددت الأمم المتحدة بقصف إسرائيلي على سيارة إسعاف أسفر عن وقوع ضحايا.

وقال شهود، إن غارة إسرائيلية قصفت مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا للاجئين، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم أطفال، ممن لجأوا إلى المدرسة. وقال محمد أبو سلمية، مدير عام مستشفى الشفاء، عن حادث المدرسة، إن ما لا يقل عن 15 لقوا حتفهم وعشرات آخرين أصيبوا.

وأكدت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قصف المدرسة. وذكرت أن أطفالاً بين القتلى والجرحى.

وأضافت عبر الهاتف:((استهدف قصف واحد على الأقل فناء في المدرسة كان بها خيام للأسر النازحة، واستهدف قصف آخر داخل المدرسة، حيث تخبز النساء الخبز)).

وقالت مصادر في قطاع غزّة، إن ضربة صاروخية إسرائيلية أخرى نجم عنها مقتل امرأتين لدى باب مستشفى النصر للأطفال. وذكرت أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا.

إدانة أممية

ودانت الأمم المتحدة قصفاً إسرائيلياً لسيارة إسعاف فلسطينية، أسفر عن مقتل 15 شخصاً في غزة، أول من أمس. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إنه ((رُوع)) جراء هذه الضربة، قائلاً إن ((صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة)).

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنّه ((شعر بصدمة عميقة))، مذكراً بأنّه يجب حماية المرضى ومقدّمي الرعاية والمؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف في كل الأوقات)).

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز، عبر منصة X، إنها ((قلقة)) لأن الضربة استهدفت ((مرضى كان سيتم إجلاؤهم إلى بر الأمان)).

وفي حادث منفصل، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، الدمار اللاحق بعد قصف إسرائيل بالدبابات لمدرسة أسامة بن زايد شمال مدينة غزة.

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