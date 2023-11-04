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«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على مقر جيش السودان بالجنينة

11/4/2023 7:25:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، أمس، سيطرتها على مقر الجيش في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

مدينة الجنينة هي ثالث عاصمة من عواصم الولايات الخمس في منطقة دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بالكامل خلال الأسبوعين الماضيين. وتقع الجنينة، أقصى غرب البلاد، وتبعد عن العاصمة الخرطوم 1200 كلم، وتعتبر مركزاً تجارياً، ومعبراً حدودياً نحو تشاد، وسائر بلدان غرب أفريقيا، حيث تبعد عن حدود تشاد نحو 27 كلم.

إلى ذلك، لقي 15 مدنياً في الخرطوم، أمس، حتفهم، إثر تعرض منازلهم للقصف، بحسب ما أكد مصدر طبي، في الحرب التي تكمل خلال أيام، شهرها السابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقال المصدر لوكالة ((فرانس برس))، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت إلى مستشفى ((النو)) بمنطقة أم درمان في ضاحية الخرطوم.

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