«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على مقر جيش السودان بالجنينة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، أمس، سيطرتها على مقر الجيش في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
مدينة الجنينة هي ثالث عاصمة من عواصم الولايات الخمس في منطقة دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بالكامل خلال الأسبوعين الماضيين. وتقع الجنينة، أقصى غرب البلاد، وتبعد عن العاصمة الخرطوم 1200 كلم، وتعتبر مركزاً تجارياً، ومعبراً حدودياً نحو تشاد، وسائر بلدان غرب أفريقيا، حيث تبعد عن حدود تشاد نحو 27 كلم.
إلى ذلك، لقي 15 مدنياً في الخرطوم، أمس، حتفهم، إثر تعرض منازلهم للقصف، بحسب ما أكد مصدر طبي، في الحرب التي تكمل خلال أيام، شهرها السابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقال المصدر لوكالة ((فرانس برس))، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت إلى مستشفى ((النو)) بمنطقة أم درمان في ضاحية الخرطوم.
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