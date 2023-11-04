إصلاح مجلس الأمن .. إجماع دولي على الهدف ورؤى ودوافع مختلفة

تُعطي التطورات الجيوسياسية المتسارعة، وحالة الديناميكية التي تشهدها العلاقات الدولية اليوم، وارتداداتها المباشرة وغير المباشرة على المشهد الدولي والنُظم الإقليمية المختلفة.

مزيداً من الزخم للدعوات المرتبطة بإصلاح مجلس الأمن، في ضوء الاختلالات الوظيفية التي تعاني منها تلك المؤسسة التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية بهدف معالجة إخفاقات عصبة الأمم في الحفاظ على السلم العالمي، وكواجهة لقوى النظام الدولي المهيمنة بعد الحرب.

على مدار نحو ما يزيد على 77 عاماً منذ انعقاد أول اجتماعات المجلس في العام 1946 وحتى الآن، وصمته جملة من الإخفاقات، مع فشله في القيام بدوره المنوط به في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في عديد من الملفات. بينما يُقدم المشهد الدولي الراهن، وجملة الحرائق السياسية والعسكرية المشتعلة في عديد من البلدان حول العالم.

والصراع بين القوى الكبرى الذي يذكي تلك النيران، صورة واضحة لعالم اليوم، وإدانة تاريخية عملية لدور المجلس الذي لم ينجح ببنيته وتكوينه الحالي في وأد الصراعات أو ضمان السيطرة عليها وعدم تمددها.

وما الحرب الممتدة في سوريا منذ 2011 وعلى مدار أكثر من 12 عاماً بكلفتها الإنسانية والمادية الباهظة، على سبيل المثال، إضافة إلى جملة الأزمات المستعرة في عديد من المناطق حول العالم، إلا حلقات في مسلسل الإخفاقات المتوالية لمجلس الأمن الذي تمزقه تباينات الأعضاء الدائمين وتعرقل دوره في اتخاذ ما يلزم من قرارات بناءً على مبادئ القانون الدولي.

لا تقدم

تبعاً لذلك، صاحبت مجلس الأمن طيلة العقود الماضية دعوات ((الإصلاح)) برؤى وأفكار مختلفة. عادة ما كانت تلك الدعوات تحظى بمزيدٍ من الزخم في فترات الأزمات الكبرى المُهددة للسلم والأمن الدوليين، دون تقدم عملي وجاد نحو العمل على ذلك الإصلاح الجذري، لا سيما مع تباين الرؤى الدولية واختلاف المصالح.

بينما هناك شبه إجماع على ضرورة ((الإصلاح)) المنشود، غير أن الأهداف والرؤى تختلف بشكل واسع، انطلاقاً من المعايير والمبادئ المختلفة التي يتبناها كل طرف، فبينما تدعو روسيا، على سبيل المثال، إلى إصلاح المنظومة الدولية، فإنها تنطلق من أساس تبنيها رؤية لنظام عالمي جديد، قائم على التعددية القطبية، يُنهي حقبة نظام ((القطب الواحد المُهيمنة)).

وهو الهدف الذي يختلف بطبيعة الحال عن دوافع الجانب الأمريكي من دعوته لإصلاح منظومة مجلس الأمن، إذ تسعى واشنطن إلى احتواء المتغيرات المتسارعة، وحالة السيولة الدولية لصالحها دون تأثير على هيمنتها السياسية والاقتصادية.

بالتالي، وفي ظل حالة الاستقطاب الدولي الراهنة، وانطلاقاً من الحقائق الجيوسياسية اليوم، فإن كل طرف يتبنى دعوة الإصلاح من منظوره الخاص، وموقفه من النظام الدولي القائم، وهو ما يعرقل بدوره التوصل لتغيير حقيقي في بنية المنظومة الدولية يعكس التمثيل الأكبر للقوى داخل مجلس الأمن، وبالتالي فإن التغيير قد يكون شكلياً لا جوهرياً يفضي إلى فعالية حقيقية على الأرض.

دعوات جدية

أستاذ العلاقات الدولية في كلية ((ليناكر)) - جامعة ((أوكسفورد))، ريتشارد كابلان، الذي تشمل اهتماماته البحثية الرئيسة المنظمات الدولية وإدارة الصراعات، يصرح لـ((البيان))، أن الدعوات لإصلاح مجلس الأمن هي دعوات ((جدية وطويلة الأمد))، مشدداً على أن هناك إجماعاً واسع النطاق على أن إدخال تغييرات على تركيبة المجلس أمر ضروري؛ لجعله أكثر تمثيلاً للمجتمع الدولي ككل، فضلاً عن الحقائق الجيوسياسية الآنية.

وفي ضوء الجمود الذي منع مجلس الأمن من اتخاذ إجراءات فعّالة، فيما يتعلق بالحرب في سوريا، على سبيل المثال، وكذلك الحرب في أوكرانيا، وغير ذلك من الأزمات، فإن ((هناك حالة إحباط إزاء كيفية إساءة الأعضاء الدائمين استخدام حق النقض (الفيتو)))، على حد تعبير كابلان، وهو مؤلف ومحرر عديد من الكتب في العلاقات الدولية.

وينوّه بأنّ ثمة دعماً من جانب ((دول الجنوب العالمي)) لجهود روسيا والصين من أجل تحدي الهيمنة الغربية، والنظام الدولي الليبرالي، الذي روّجتا له بالقوة في بعض الأحيان. ومع ذلك، لا روسيا، ولا الصين، تؤيدان إصلاحات الأمم المتحدة التي من شأنها أن تقلل من نفوذهما هناك، على حد وصفه.

وعلى هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان ملف ((إصلاح مجلس الأمن)) حاضراً بقوة، ومثيراً للغط بشكل واسع. في وقت جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كلمته الافتتاحية، تأكيد دعم بلاده توسيع المجلس وزيادة الأعضاء الدائمين وغير الدائمين.

منظومة دولية

((منذ إنشاء الأمم المتحدة تقريباً، كانت هناك دعوات لإصلاح المنظومة الدولية، تركزت في معظمها على إصلاح مجلس الأمن.. ومن الواضح أن المجلس الحالي، الذي يعكس توازن القوى منذ عام 1945، غير كافٍ وغير تمثيلي)).

هذا ما يؤكده في حديثه مع ((البيان))، الأكاديمي الأمريكي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ((هاملتون)) - نيويورك، آلان كفروني، الذي يلفت إلى أنه ((في خضم تنافس القوى العظمى، فإن حق النقض الدائم يحد من صلاحيات المجلس)).

وينوّه إلى دعوات الأمناء المتعاقبين للأمم المتحدة لتغيير قواعدها وتكوينها. وقد أيدت الولايات المتحدة الدعوات المطالبة بتوسيعها، لكن ليس باستخدام حق النقض. ومع ذلك، فإن التوسعة تتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهي عملية مرهقة تمت آخر مرة عام 1973.

((علاوة على ذلك، من الطبيعي أن يستمر جميع الأعضاء الدائمين في استخدام حق النقض للاحتفاظ بمقاعدهم. وسوف يواجه التوسيع عديداً من المشاكل، في حين أنه حتى لو نجح، فلن يفعل الكثير لجعل المجلس أكثر فعالية))، وفق كفروني، الذي يتحدث عن التحركات الروسية والصينية على الصعيد الدولي.

مقترحات أمريكية

ويشير مراقبون إلى أن المقترحات الأمريكية لإصلاح مجلس الأمن (التي ذكرت تقارير أنها تتضمن إضافة خمس أو ست دول للمجلس، مثل:

اليابان، وألمانيا، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا)، تنطلق أساساً من مساعي الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ روسيا والصين داخل المجلس، في وقت على الولايات المتحدة أن تشعر بأن الأرض تتحرك من تحتها عملياً مع تصاعد النفوذ الروسي والصيني وتحركات موسكو وبكين الواسعة في مناطق نفوذ واشنطن والغرب التقليدية.

كما أعلنت دول مجموعة الأربع التي تضم كلاً من: (اليابان، وألمانيا، والبرازيل، والهند) عن العمل سوياً من أجل إصلاح مجلس الأمن والحصول على عضوية دائمة.

فيما جدد الكرملين الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، لجهة توسعة العضوية، بما يشمل: ((دولاً اكتسبت نفوذاً في الآونة الأخيرة)).

بينما تعارض موسكو انضمام بعض الدول المذكورة، وهو ما أكده في وقت سابق السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، الذي قال، خلال الجلسة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للسلام العالمي، يوليو 2022، إن بلاده تدعم توسع مجلس الأمن من خلال انضمام دول من أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية فقط، ليصبح أكثر ديمقراطية.

فيما ترى روسيا أن ((مجلس الأمن تحوّل بشكل عملي إلى ساحة يستخدمها الغرب من أجل الترويج الدعائي، ولعرض وجهات نظرهم على أنها الحقيقة المطلقة))، بحسب تصريحات السفير الروسي المشار إليها.

تأثير محدود

الأستاذة بالكلية العسكرية الملكية في كندا، المتخصصة في العلاقات الدولية، جين بولدن، تقول لـ((البيان)): إن المطالبات بالإصلاح هي مطالبات جادة وحقيقية، وتعكس الإحباط واسع النطاق إزاء الخلل الوظيفي الذي يعاني منه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لكنها تعتقد بأنه ((من غير المرجح أن تخلف هذه الإصلاحات تأثيراً هائلاً؛ وذلك لأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لا بدّ أن يوافقوا على أي إصلاح، ومن غير المرجح أن يفعلوا ذلك (أي إصلاح يضر بمصالحهم الأساسية))).

وتشير الباحث في مركز جامعة ((كوينز)) للسياسة الدولية والدفاعية، إلى الدافع الرئيس الذي يعزز دعوات الإصلاح في الوقت الحالي بشكل خاص، موضحة أن ((الدافع الرئيس في هذه اللحظة يأتي من عدم قدرة مجلس الأمن على التعامل مع الحرب في أوكرانيا)).

وتستطرد: ((ليس هذا فحسب، بل تمر تصرفات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن دون عقاب؛ بسبب حق النقض الذي تتمتع به. فهذا يوضح أن الأعضاء الدائمين في المجلس يمكنهم خرق القواعد دون عقاب..وفي سياق التحولات الواضحة في هيكل السلطة على مستوى العالم، تتمتع هذه القضية بزخم جديد)).

وتتطلب أي عملية إصلاح لمجلس الأمن موافقة ثلثي الأعضاء في الأمم المتحدة على الأقل، عبر تصويت بالجمعية العامة، مع موافقة جميع الأعضاء دائمي العضوية.

وتشمل الدعوات المتكررة لإصلاح المجلس، خمس قضايا أساسية، هي: (العضوية، وقضية استحواذ الأعضاء الخمسة الدائمين على حق النقض ((الفيتو))، فضلاً عن التمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع وأساليب عمله، والعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة).

حماية الحدود

أستاذة العلاقات الدولية في جامعة ((ويبستر))، كيلي كيت بيز، تتفق مع ما ذهبت إليه بولدن، من حيث تقليل حجم الأثر المتوقع لإصلاح مجلس الأمن، إذ تقول لـ((البيان))، إن ((الجهود الحالية لإصلاح النظام الدولي جادة، لكن من غير المرجح أن تؤدي إلى أي إصلاح ذي معنى.. لقد تم تصميم الهيكل الحالي؛ للحفاظ على الوضع الراهن، وقوى الوضع الراهن ترغب في الحفاظ عليه على هذا النحو)).

وتوضح مؤلفة كتابي ((المنظمات الدولية: وجهات نظر حول الحوكمة العالمية))، و((الأمم المتحدة والسياسة العالمية المتغيرة))، أن هناك تحدٍ للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم تغيير الحدود بالقوة.. وقد تم اتباع هذا (أكثر أو أقل) منذ الحرب العالمية الثانية.

فيما تعتقد بيز أن الدعوات الروسية في سياق تغيير قواعد النظام الدولي، ورفض هيمنة القطب الواحد، وما يتماشى معها من جهود صينية على الخط، يمكنها أن تشكل تهديداً للنظام القائم، فهي ترى أنهم ((لم ينجحوا بعد؛ لأنهم بحاجة إلى توضيح بديل يجذب الآخرين، وهذا ما لم يحدث حتى الآن)). فيما يبدو أن رئيس مؤسسة (GeoStrategic Analysis)، بيتر هوسي، أكثر تشاؤماً.

حينما يعارض الدعوات المرتبط بإصلاح مجلس الأمن، بوصف ذلك التوسع أنه يعطي الفرصة لبعض الدول لاتخاذ القرار بشأن القضايا الرئيسة من خلال تصويت بسيطة بأغلبية كبيرة من شأنها أن تعطي تلك الدول -التي يقول عنها هوسي إنها تتظاهر بدعم القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة- الشرعية للانخراط في مشروعاتها.

كما يشكك هوسي في نوايا دول بعينها من السعي نحو ((إصلاح مجلس الأمن)) على نحو يضمن لها تحقيق مآربها ومصالحها الخاصة (..))).

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