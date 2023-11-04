مسؤولون غربيون يبحثون وكييف سبل سلام محتمل مع موسكو

بدأ مسؤولون أمريكيون، وأوروبيون، بالتحدث مع الحكومة الأوكرانية حول ما قد تنطوي عليه مفاوضات سلام محتملة مع روسيا؛ لإنهاء الحرب، وفقاً لما نشرته، أمس، شبكة ((إن بي سي)) الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي كبير، ومسؤول أمريكي كبير سابق، مطلعين على المناقشات التي بدأت وسط مخاوف بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، من أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وبشأن القدرة على مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وقال المسؤولان إن المحادثات تضمّنت الخطوط العريضة لما قد تحتاج كييف إلى التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق مع موسكو، وقد جرت المحادثات، التي وصفها المسؤولان بأنها ((حساسة))، خلال اجتماع لممثلي أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا، بما في ذلك أعضاء حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، المعروفة باسم مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.

وأكد المسؤولان أن المناقشات تمثل اعترافاً بالديناميكيات عسكرياً على الأرض في أوكرانيا، وسياسياً في الولايات المتحدة وأوروبا. وأفادا بأن هناك عدم ارتياح في الحكومة الأمريكية إزاء قلة الاهتمام العام الذي حظيت به الحرب في أوكرانيا منذ بدء الحرب في غزة، وأعربا عن خشيتهما أن هذا التحوّل قد يجعل تأمين مساعدات إضافية لكييف أكثر صعوبة.

وبحسب المصدر، بدأ بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين بشكل خاص في استخدام مصطلح ((الجمود)) لوصف المعركة الحالية في أوكرانيا، حيث يقول البعض، إن الأمر قد يقتصر على الجانب الذي يمكنه الاحتفاظ بقوة عسكرية لأطول فترة. فيما لا يحرز أي من الجانبين خطوات كبيرة في ساحة المعركة.

وصرح المسؤولان أيضاً في أحاديث خاصة، إن كييف ليس لديها على الأرجح سوى مهلة حتى نهاية العام الجاري أو بعد ذلك بوقت قصير، قبل بدء مناقشات أكثر إلحاحاً حول مفاوضات السلام مع موسكو.

وقد طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يأذن الكونغرس بتمويل إضافي لأوكرانيا، لكن حتى الآن، فشلت الجهود في إحراز تقدم؛ بسبب المقاومة من جانب بعض الجمهوريين في الكونغرس.

وقبل أن تبدأ الحرب في غزة، أعرب مسؤولو البيت الأبيض علناً عن ثقتهم في أن التمويل الإضافي لأوكرانيا سوف يمرره الكونغرس قبل نهاية 2023، في حين اعترفوا سراً بالمخاوف بشأن مدى صعوبة ذلك.

ولكن بعد 7 أكتوبر الماضي، تحوّل تركيز بايدن إلى الشرق الأوسط، وتحوّل خطابه المفترض في أوكرانيا إلى خطاب في المكتب البيضاوي حول الأسباب التي تدعو الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم المالي لأوكرانيا وإسرائيل.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنفقت إدارة بايدن 43.9 مليار دولار على المساعدة الأمنية لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022. بينما يقول مسؤول أمريكي، إن الإدارة لديها نحو 5 مليارات دولار لإرسالها إلى أوكرانيا قبل نفاد الأموال.

وبحسب المصدرين الأمريكيين، كان التقدم في ((الهجوم المضاد)) الذي شنّته أوكرانيا بطيئاً للغاية، تلاشت معه الآمال في أن تحقق كييف تقدماً كبيراً، بما في ذلك الوصول إلى الساحل بالقرب من الخطوط الأمامية لروسيا، وصرحا أن عدم إحراز تقدم كبير في ساحة المعركة في أوكرانيا لا يساعد في محاولة عكس الاتجاه الهبوطي في الدعم العام لإرسال المزيد من المساعدات.

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