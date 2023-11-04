عبد الله بن زايد يدعو للتهدئة ومنع توسع الصراع في المنطقة

دعا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إلى التهدئة ومنع اتساع دائرة عدم الاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين، والعمل على تأمين دخول المساعدات الإغاثية والطبية.

واستقبل الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزراء خارجية السعودية، ومصر، وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين شاركوا في الاجتماع التنسيقي العربي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وحضر اللقاء أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض تطورات الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، للملك عبد الله الثاني، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الرخاء والازدهار، فيما حمّل الملك سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

اجتماع تنسيقي

وشارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد أمس، في عمّان، لبحث التطورات في المنطقة، وجهود تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية للمدنيين.

وشارك في الاجتماع، وزراء خارجية الأردن، والسعودية، ومصر، وقطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. كما شارك سموه، في الاجتماع المشترك الذي عقده وزراء الخارجية العرب، مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على الموقف الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

كما ناقش الوزراء، تداعيات الوضع الراهن، وخطورته على أمن واستقرار المنطقة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على أولوية الحفاظ على أرواح كافة المدنيين من تبعات التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيراً إلى أن الأوضاع الراهنة، تتطلب تكثيف وتسريع وتيرة الجهود المبذولة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية.

كما أكد سموه، على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة، والعمل على تأمين تدفق آمن ومستدام، وبوتيرة متسارعة للمساعدات الإغاثية والطبية. وأشار سموه، إلى أهمية التركيز على إيجاد آفاق للتهدئة، وتخفيف حدة التوترات، بما يسهم في منع اتساع دائرة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وجدد سموه، التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على نهج الدولة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق. حضر الاجتماع، معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الدولة لدى الأردن، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة، والسفير عبد الله مطر المزروعي، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية.

وقف الحرب

وبحث اجتماع عمّان، الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، إضافة إلى العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار، واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.

بلينكن: لا نريد توسيع النزاع

وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، قال بلينكن: ((أكدنا الالتزام باستمرار العمل نحو تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.. لا نريد توسيع النزاع، وانتقاله إلى جبهات أخرى في المنطقة))، مشدداً على أن ((هدفنا إنهاء الحرب، على الرغم من وجهات النظر المتباينة)).

وتابع: ((أكدنا ضرورة إطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين))، كما رأى أن ((حماس لا تهتم بالشعب الفلسطيني ولا مستقبله))، وكشف أن واشنطن طالبت إسرائيل ((باتخاذ تدابير لتقليل الخسائر بين المدنيين في غزة)).

وأكد العمل ((على الوصول إلى هدن إنسانية مؤقتة في غزة))، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار سيمكّن حركة حماس من البقاء، وإعادة تنظيم صفوفها، وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر. وختم وزير الخارجية الأمريكي، بتأكيد أن واشنطن ((تؤمن بأن المسار الوحيد لحل الأزمة، هو حل الدولتين)).

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي، عكس مواقف متباينة بشأن ما يجب فعله لإنهاء ((الكارثة)) في غزة، وبعض نقاط الالتقاء أيضاً في المواقف.

وقال إن ((الأولوية هي إنهاء الحرب، ووقف الدمار، وإعادة الأمل، ووقف الأعمال التي تجردنا من إنسانيتنا)). وأضاف أن الدول العربية تطالب ((بوقف فوري للحرب، وقتل الأبرياء، وترفض اعتبار ذلك دفاعاً عن النفس)).

دخول مساعدات

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن ((أحداث القتل في غزة لا يمكن تبريرها)) بأنها دفاع عن النفس، وطالب بتحقيق دولي في ((الانتهاكات الصارخة)) في حرب غزة.

وشدد على أن ((العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين لا يمكن أن يكون دفاعاً عن النفس)). وذكر أنه شدد على ((حتمية تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، دون قيد أو شرط)). وكرر ((الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة)).

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