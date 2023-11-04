«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تمكن القيادات الشابة من أدوات المستقبل

أكد خريجون من الدفعة العاشرة من طلبة الماجستير في مجالات الإدارة العامة وإدارة الابتكار، وبرنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، والماجستير في السياسات العامة، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لــ((البيان))، أن الكلية تسهم في تمكين القيادات الوطنية الشابة، من خلال برامجها المتنوعة والأساليب الحديثة في التعلم.

حيث يتم تقديم محاضرات نوعية من أصحاب الخبرة والمديرين التنفيذيين والعامين على رأس عملهم، ما يمكّن الشباب من معرفة العمل الحكومي الحالي بشكل واقعي وشفاف، في عملية اتخاذ القرار ووضع السياسات. كما تتميز الكلية بمواكبتها لأحدث الممارسات العالمية والمحلية، وحضورها الدائم في المؤتمرات والمعارض، لنشر المعرفة والدراسات لطلبتها والجمهور.

فكر جديد

وقال خليفة عبدالله الهامور اليماحي، ملازم أول مدير فرع أمن الطرق والنقل في إدارة المرور والدوريات في الفجيرة، والحاصل على الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة: ((استفدت من برنامج المعرفة في تحليل البيانات واستخراج النتائج من التحاليل، وتطبيق آليات جديدة وفكر جديد في سوق العمل والإدارة الحكومية، ومواكبة المتطلبات الحكومية نحو المستقبل، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية)).

وأضاف: ((قدمت بحث رسالة الماجستير حول أثر التحول الرقمي على السلامة المرورية في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وكانت أبرز توصياته: وضع استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي في عناصر السلامة المرورية، وتفعيل نظام التحكم المروري الشامل للحفاظ على الأرواح والممتلكات للوصول إلى جودة الحياة)).

وأشار إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تحرص على تمكين القيادات الوطنية الشابة، من خلال البرامج الأكاديمية التي تقدمها والتي تزودهم بالمعرفة والثقافة التي تواكب المستقبل بدولة الإمارات.

مساقات متنوعة

من جهته، قال حمد عبيد الزعابي، من منتسبي وزارة الداخلية / القيادة العامة لشرطة عجمان: ((تخصصت في برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، اخترت دراسة هذا البرنامج لمساهمته الكبيرة في فهم العمل الحكومي والاستفادة من الخبرات الحكومية، حيث تم دراسة 6 مساقات متنوعة عن العمل الحكومي من حيث المالية وتاريخ الإدارة العامة والاستراتيجية والحوكمة العالمية والموارد البشرية.

وما يميز هذا البرنامج دمج الخبراء والمديرين العامين في الحكومة مع المحاضرات المنظمة التي أتاحت لنا معرفة كيفية عمل الحكومة وتميزها عالمياً، وتم عرض أفضل الممارسات المطبقة في القطاعين العام والخاص وممارسات الشركات الكبرى العالمية، وكيفية الاستفادة من ممارساتها في العمل الحكومي)).

وأضاف: ((طوّر هذا البرنامج مهاراتي في صياغة السياسات وفهم الجوانب المالية العامة للحكومة وموازناتها، ووضع الخطة الاستراتيجية وربطتها بتوجهات الدولة، كما زاد البرنامج من معرفتي في الحوكمة العالمية، وأهمية التوافق مع التوجهات العالمية التي تضع دولتنا في مقدمة الدول الكبرى)).

وأوضح أن بحث رسالة الماجستير الذي قدمه كان عن دور المجتمع المدني في تعزيز التوعية في الوقاية من المخدرات، نظراً لأهمية دور منظمات المجتمع المدني بالمساهمة في التصدي لآفة انتشار المخدرات ومخاطرها.

نظرة شمولية

بدورها، قالت منال محمد طاهر، قائد فريق ومهندس أجهزة كهروميكانيكية في مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي: ((تخصص ماجستير الإدارة العامة منحني نظرة شمولية عن نظام الإدارة وبداية تاريخها، وكيفية عمل الإدارة في دولة الإمارات وخصوصاً حكومة دبي.

حيث يشمل التخصص العديد من البحوث والمشاريع التي تساهم في تقريب المادة العملية إلى أرض الواقع ومدى تطبيقها في مجال العمل، ما ساهم في زيادة معرفتي في تخصص الإدارة العامة ونظام الإدارة والحوكمة)).

وأضافت: ((بحث رسالة الماجستير الذي قدمته تحت عنوان ((عامل السعادة بين جيل الألفية وموظفي الجيل العاشر في القطاع العام))، وأجابت الدراسة على السؤال البحثي الرئيسي ((ما هو الاختلاف الرئيسي في العوامل التي تؤدي إلى السعادة بين الجيل العاشر، وموظفي الألفية في القطاع العام؟)).

وكان الغرض من هذه الرسالة هو فهم العوامل المتعلقة للسعادة بين الجيل العاشر وجيل الألفية للموظفين في القطاع العام في الإمارات، من أجل تعزيز المستويات العامة للسعادة بين موظفي الجيلين، ومعرفة الاختلافات بالنسبة للعوامل المؤثرة على السعادة بينهم، وحل مشكلة سوء التفاهم بين الموظفين وأصحاب العمل بسبب وجود فجوة عمرية)).

وأشارت إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منحتها فرصة التعلم والتعرف على مختلف نظام عمل الحكومات، وكيفية تأثير الأوضاع السياسية والمالية على النظام، مما يدعم فرص العمل لي في مجال الإدارة وتمكينها في مهام إدارية كبيرة، مشيرة إلى أنّ الكلية تقوم بزيارات ميدانية لعمل أفضل الممارسات والتعرف على الكثير من الأنظمة والمختلفة.

تحليل السياسات

كما قالت صفاء علي سالم الزعابي، والتي تعمل في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في منصب قائم بأعمال وكيل أكاديمي في مدرسة المها في إمارة أبوظبي: ((اخترت دراسة تخصص السياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، واكتسبت فهماً شاملاً لتحليل السياسات ومنهجيات البحث وعمليات صنع القرار وتقديم رؤية قيمة، وزودتني دراسة الماجستير بالمهارات اللازمة لإجراء أبحاث دقيقة، وتقييم السياسات.

وتقديم توصيات استراتيجية، علاوة على ذلك، فإن تركيزي الأكاديمي على السياسة العامة زودني بفهم عميق لعوامل التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على عمليات صنع القرار على المستويين المحلي والدولي)).

وأشارت إلى أن عنوان رسالة الماجستير التي قدمتها: ما هو تأثير التنوع الثقافي للمعلمين على الهوية الثقافية للطلاب في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، بالنظر إلى ظاهرة تنوع المعلمين في المدارس الحكومية في أبوظبي، وتهدف هذه الدراسة إلى الحصول على منظور عام لتأثير التنوع الثقافي لأعضاء هيئة التدريس في المدارس الحكومية في أبوظبي على الهوية الثقافية للطلبة، ووجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة ذات كفاءة ثقافية منخفضة لتدريس الطلاب الذين يشتركون في الخلفية الثقافية نفسها التي يمكن أن تؤثر على هويتهم الثقافية وسماتهم النفسية.

نخب قيادية

وقالت جواهر أحمد أبو المالح، التي تعمل في مجال تنظيم الفعاليات والإعلام والاتصال في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والحاصلة على شهادة الماجستير في الإدارة العامة من الكلية: ((نعمل في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، عن قرب مع نخب القيادات الحكومية في الدولة، وفي شتى المجالات.

وقراري في الحصول على الماجستير في الإدارة العامة كان نابعاً من رغبتي في تعميق فهمي لمختلف جوانب العمل الحكومي، وصناعة السياسات، والاستفادة من البيانات الضخمة في تطوير حلول وتطبيقات تناسب الحاجات المتنامية لمجتمع دولة الإمارات الدائم التطور والتحديث، وتضمنت مساقات الماجستير على الجوانب النظرية، مرفقة بالتطبيقات العملية التي أضاءت لي كيف يمكن للسياسات أن تلقي أثراً كبيراً على حياتنا اليومية، من خلال جعل الخدمات الحكومية تلامس حاجة المجتمع وتطرح الحلول المبتكرة لرفع مستوى جودة حياة الإنسان)).

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